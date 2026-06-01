Galatasaray ile Napoli yine transfer görüşüyor! Bu kez Türkiye’den ayrılacak...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Napoli ile bir kez daha masaya oturdu. Sarı-kırmızılı takım, Victor Osimhen ve Noa Lang transferleriyle birlikte İtalyan ekibiyle yakın ilişkiler kurmuştu. İtalyan basınına göre; bu kez Napoli'nin Galatasaray forması giyen yıldız ismi istediği iddia edildi. II Mattino'da yer alan habere göre; İtalyan devi, sarı-kırmızılı takımda forma giyen Wilfried Singo ile ilgileniyor. TORINO DÖNEMİNDEN BERİ TAKİPTELER Haberde Napoli'nin, Torino döneminden beri Singo'yu takip ettiği öne sürüldü. Ayrıca Galatasaray'ın da geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Nao Lang'ın durumunu takip ettiği yazıldı. Haberde şu ifadeler kullanıldı: 'Galatasaray, Singo'yu satmak istiyor ancak 30 milyon euro'nun üzerinde bir rakam karşılığında bırakacaklar. İstanbul ekibi, Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'nın elinde bulunan birkaç oyuncuya ilgi duyuyor, özellikle de büyük bir izlenim bırakan Noa Lang'a. Bu bir opsiyon olabilir.' Galatasaray'da geride kalan sezonda 29 maçta süre bulan Singo, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Cimbom, güncel piyasa değeri 23 milyon euro olan Singo'yu geçen sezonun yaz transfer döneminde 30.7 milyon euroya transfer etmişti. Kiralık sözleşmesini sona ermesiyle Napoli'ye geri dönen Noa Lang ise sarı-kırmızılılarda 19 maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.