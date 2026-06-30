Galatasaray ilk transferini bitirdi! Maliyeti belli oldu

Galatasaray yaz transfer döneminin ilk bombasını patlatıyor. Tüm kulvarlarda başarı hedefleyen yönetim, takımı güçlendirmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yıldızı Jhon Duran'ı bitirdi. ANLAŞMA SAĞLANDI Geçen sezonun ilk yarısı Fenerbahçe'de kiralık olarak top koşturan ve beklentileri karşılayamayıp ikinci devrede de Rusya'da Zenit'te forma giyen Kolombiyalı santrforun kiralanması için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlandı. Teknik direktör Okan Buruk'un, Osimhen'in alternatifi olarak düşündüğü bu transferin bitmesinin en önemli nedenlerinden biri de Duran'ın daha 22 yaşında olması ve sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istemesi. MALİYETİ BELLİ OLDU Oyuncu için kiralama ücreti ödenmeyecek. Jhon Duran'ın 22 milyon Euro olan maaşının 4 milyon Euro'luk kısmını Cimbom verecek. Transferin bu hafta açıklanması bekleniyor. F.BAHÇE'DE 8 GOL KATKISI Jhon Duran geçen sezon Fenerbahçe'de 21 maça çıkıp 5 gol, 3 asist kaydetti. Zenit'te ise 9 karşılaşmada 2 kez ağları havalandırdı. 22 yaşındaki Kolombiyalı golcünün güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. Jhon Duran'ın Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile sözleşmesi 2030'da sona erecek.