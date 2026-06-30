Trend Galeri Trend Spor Galatasaray ilk transferini bitirdi! Maliyeti belli oldu

Galatasaray ilk transferini bitirdi! Maliyeti belli oldu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da yeni sezonun ilk transferi için anlaşma sağlandı. Transferinin kısa sürede açıklanması beklenen yıldızın maliyeti belli oldu.

ÇAĞDAŞ HALICI
Giriş Tarihi: 29.06.2026 22:34 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 07:08
Galatasaray ilk transferini bitirdi! Maliyeti belli oldu

Galatasaray yaz transfer döneminin ilk bombasını patlatıyor.

Galatasaray ilk transferini bitirdi! Maliyeti belli oldu

Tüm kulvarlarda başarı hedefleyen yönetim, takımı güçlendirmek için kolları sıvadı.

Galatasaray ilk transferini bitirdi! Maliyeti belli oldu

Sarı-kırmızılı kurmaylar, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yıldızı Jhon Duran'ı bitirdi.

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Galatasaray ilk transferini bitirdi! Maliyeti belli oldu

ANLAŞMA SAĞLANDI

Geçen sezonun ilk yarısı Fenerbahçe'de kiralık olarak top koşturan ve beklentileri karşılayamayıp ikinci devrede de Rusya'da Zenit'te forma giyen Kolombiyalı santrforun kiralanması için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlandı.

Galatasaray ilk transferini bitirdi! Maliyeti belli oldu

Teknik direktör Okan Buruk'un, Osimhen'in alternatifi olarak düşündüğü bu transferin bitmesinin en önemli nedenlerinden biri de Duran'ın daha 22 yaşında olması ve sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istemesi.

Galatasaray ilk transferini bitirdi! Maliyeti belli oldu

MALİYETİ BELLİ OLDU

Oyuncu için kiralama ücreti ödenmeyecek.

Galatasaray ilk transferini bitirdi! Maliyeti belli oldu

Jhon Duran'ın 22 milyon Euro olan maaşının 4 milyon Euro'luk kısmını Cimbom verecek.

Galatasaray ilk transferini bitirdi! Maliyeti belli oldu

Transferin bu hafta açıklanması bekleniyor.

Galatasaray ilk transferini bitirdi! Maliyeti belli oldu

F.BAHÇE'DE 8 GOL KATKISI

Jhon Duran geçen sezon Fenerbahçe'de 21 maça çıkıp 5 gol, 3 asist kaydetti. Zenit'te ise 9 karşılaşmada 2 kez ağları havalandırdı.

Galatasaray ilk transferini bitirdi! Maliyeti belli oldu

22 yaşındaki Kolombiyalı golcünün güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

Galatasaray ilk transferini bitirdi! Maliyeti belli oldu

Jhon Duran'ın Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile sözleşmesi 2030'da sona erecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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