Galatasaray kazandı, oranlar değişti! Yapay zeka Liverpool eşleşmesi için yeni tahmin yaptı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Liverpool karşısında 1-0 kazandı. Cimbom'un kazandığı mücadele sonrası yapay zekadan yeni tahmin geldi. Galatasaray ile Liverpool arasındaki eşleşmenin yeni ihtimalleri belli oldu.
Giriş Tarihi: 11.03.2026 00:41
Güncelleme Tarihi: 11.03.2026 00:42