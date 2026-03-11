Galatasaray kazandı, oranlar değişti! Yapay zeka Liverpool eşleşmesi için yeni tahmin yaptı

YÜZDE 44.38 ORAN VERİLMİŞTİ

Yapay zeka, Liverpool maçı öncesi Galatasaray'ın Rams Park'taki galibiyet ihtimalini Monte Carlo hesabı ile yüzde 44.38 olarak analiz etmişti. Liverpool'un kazanma ihtimali yüzde 33.05 olarak belirtilmiş, beraberlik için ise yüzde 22.56'lık oran verilmişti.