Trend Galeri Trend Spor Galatasaray kazandı, oranlar değişti! Yapay zeka Liverpool eşleşmesi için yeni tahmin yaptı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Liverpool karşısında 1-0 kazandı. Cimbom'un kazandığı mücadele sonrası yapay zekadan yeni tahmin geldi. Galatasaray ile Liverpool arasındaki eşleşmenin yeni ihtimalleri belli oldu.

Giriş Tarihi: 11.03.2026 00:41 Güncelleme Tarihi: 11.03.2026 00:42
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İstanbul'da Liverpool engelini 1-0'lık skorla geçti.

Galatasaray'ın Liverpool karşısında avantajı eline almasının ardından yapay zekadan eşleşme ile ilgili yeni tahmin geldi.

YÜZDE 44.38 ORAN VERİLMİŞTİ

Yapay zeka, Liverpool maçı öncesi Galatasaray'ın Rams Park'taki galibiyet ihtimalini Monte Carlo hesabı ile yüzde 44.38 olarak analiz etmişti. Liverpool'un kazanma ihtimali yüzde 33.05 olarak belirtilmiş, beraberlik için ise yüzde 22.56'lık oran verilmişti.

Galatasaray'ın Liverpool ile eşleşmedeki tur ihtimali yapay zeka tarafından yüzde 38 olarak hesaplanmıştı.

YAPAY ZEKA ORAN DEĞİŞTİRDİ

Yapay zeka, Galatasaray'ın Liverpool karşısındaki 1-0'lık galibiyeti sonrası tur hesabında değişikliğe gitti.

Galatasaray'ın Liverpool karşısında 90 dakika sonucunda tur atlama ihtimali yüzde 46.1 olarak gösterildi.

Liverpool'un 90 dakika sonucunda tur atlama ihtimali yüzde 31.2 olarak hesaplandı. Eşleşmenin uzatmalara gitme ihtimali ise yüzde 22.7 olarak gösterildi.

UZATMALAR İÇİN TAHMİNLER

Galatasaray'ın uzatmalarda veya penaltılarda tur atlama ihtimali yüzde 11.4 olarak gösterildi. Liverpool için aynı senaryodaki oran yüzde 11.3 olarak gösterildi.

İŞTE ÇEYREK FİNAL İHTİMALLERİ

Yapay zeka Galatasaray'ın Liverpool karşısında çeyrek finale çıkma ihtimalini yüzde 57.5 olarak güncelledi.

Liverpool'un çeyrek finale çıkma ihtimali ise yüzde 42.5 olarak gösterildi.