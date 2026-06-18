Trend Galeri Trend Spor Galatasaray, Khephren Thuram için kesenin ağzını açtı! Transfer kararı

Galatasaray, Khephren Thuram için kesenin ağzını açtı! Transfer kararı

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Khephren Thuram için gözden çıkardığı bonservis bedelinin netleştiği öğrenildi. 25 yaşındaki orta sahanın, geleceğine dair kararını verdiği aktarıldı.

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Giriş Tarihi: 18.06.2026 20:18 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 20:19
Galatasaray, Khephren Thuram için kesenin ağzını açtı! Transfer kararı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları hızlandırıldı.

Galatasaray, Khephren Thuram için kesenin ağzını açtı! Transfer kararı

Sarı-kırmızılılar, orta saha arayışlarında rotasını Juventus forması giyen Khephren Thuram'a çevirdi.

Galatasaray, Khephren Thuram için kesenin ağzını açtı! Transfer kararı

Tuttosport'un haberine göre; Khephren Thuram transferinde sıcak gelişmeler yaşandığı kaydedildi.

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Galatasaray, Khephren Thuram için kesenin ağzını açtı! Transfer kararı

ÇOK SAYIDA TALİBİ VAR

Khephren Thuram transferinde Liverpool, Newcastle United, Aston Villa ve Nottingham Forest'ın ilgisinin bulunduğu aktarıldı.

Galatasaray, Khephren Thuram için kesenin ağzını açtı! Transfer kararı

Galatasaray'ın 25 yaşındaki orta saha için yaklaşık 30 milyon euroluk bir teklif hazırladığı ifade edildi.

Galatasaray, Khephren Thuram için kesenin ağzını açtı! Transfer kararı

Khephren Thuram'ın Galatasaray'a şu anda cazip bakmadığı vurgulandı.

Galatasaray, Khephren Thuram için kesenin ağzını açtı! Transfer kararı

JUVENTUS'TA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Khephren Thuram'ın kariyerini Juventus'ta sürdürmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray, Khephren Thuram için kesenin ağzını açtı! Transfer kararı

Khephren Thuram, geride kalan sezonda Juventus'ta 45 maça çıktı ve 4 gol ile 5 asist üretti.

Galatasaray, Khephren Thuram için kesenin ağzını açtı! Transfer kararı

25 yaşındaki Fransız futbolcunun Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Galatasaray, Khephren Thuram için kesenin ağzını açtı! Transfer kararı

Khephren Thuram'ın güncel piyasa değeri 38 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #TRANSFER #JUVENTUS