Galatasaray, Khephren Thuram için kesenin ağzını açtı! Transfer kararı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları hızlandırıldı. Sarı-kırmızılılar, orta saha arayışlarında rotasını Juventus forması giyen Khephren Thuram'a çevirdi. Tuttosport'un haberine göre; Khephren Thuram transferinde sıcak gelişmeler yaşandığı kaydedildi. ÇOK SAYIDA TALİBİ VAR Khephren Thuram transferinde Liverpool, Newcastle United, Aston Villa ve Nottingham Forest'ın ilgisinin bulunduğu aktarıldı. Galatasaray'ın 25 yaşındaki orta saha için yaklaşık 30 milyon euroluk bir teklif hazırladığı ifade edildi. Khephren Thuram'ın Galatasaray'a şu anda cazip bakmadığı vurgulandı. JUVENTUS'TA DEVAM ETMEK İSTİYOR Khephren Thuram'ın kariyerini Juventus'ta sürdürmeye sıcak baktığı ifade edildi. Khephren Thuram, geride kalan sezonda Juventus'ta 45 maça çıktı ve 4 gol ile 5 asist üretti. 25 yaşındaki Fransız futbolcunun Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Khephren Thuram'ın güncel piyasa değeri 38 milyon euro olarak gösteriliyor.