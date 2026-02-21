Galatasaray, Konya’da kaybetti! Zirve yarışı karıştı, işte Süper Lig’de güncel puan durumu

Türk futbolunun en üst düzey organizasyonu Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı oynanan maçlarla birlikte start aldı. Oynanan maçlar arasında Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanındaki kaybı ön plana çıktı. Galatasaray'ın zirvede yer aldığı Süper Lig'de güncel puan durumu şu şekilde…