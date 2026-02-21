Trend Galeri Trend Spor Galatasaray, Konya’da kaybetti! Zirve yarışı karıştı, işte Süper Lig’de güncel puan durumu

Süper Lig'de 23. hafta maçları heyecanı başladı. Oynanan maçlarda Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanındaki mağlubiyeti dikkat çekti. İşte Süper Lig'de oynanan maçlar sonrası Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un güncel puanları…

Giriş Tarihi: 21.02.2026 23:03 Güncelleme Tarihi: 21.02.2026 23:05
Türk futbolunun en üst düzey organizasyonu Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı oynanan maçlarla birlikte start aldı. Oynanan maçlar arasında Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanındaki kaybı ön plana çıktı. Galatasaray'ın zirvede yer aldığı Süper Lig'de güncel puan durumu şu şekilde…

1- Galatasaray | 55 puan

2- Fenerbahçe | 52 puan (1 maçı eksik)

3- Trabzonspor | 45 puan (1 maçı eksik)

4- Göztepe | 41 puan (1 maçı eksik)

5- Beşiktaş | 40 puan (1 maçı eksik)

6- Başakşehir | 36 puan

7- Samsunspor | 30 puan (1 maçı eksik)

8- Kocaelispor | 30 puan

9- Gaziantep FK | 28 puan (1 maçı eksik)

10- Alanyaspor | 26 puan

11- Rizespor | 24 puan

12- Gençlerbirliği | 23 puan

13- Konyaspor | 23 puan

14- Antalyaspor | 23 puan (1 maçı eksik)

15- Eyüpspor | 21 puan

16- Kasımpaşa | 19 puan (1 maçı eksik)

17- Kayserispor | 16 puan (1 maçı eksik)

18- Fatih Karagümrük | 12 puan (1 maçı eksik)