Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç’ten çapraz ateş!

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2026'nın ilk dev derbisinde kozlarını paylaşacak. ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak olan dev maç öncesi Levent Tüzemen ile Gürcan Bilgiç soruları yanıtladı. İki takımın yarı final maçlarını da düşünürsek kim favori? Bu maçta nasıl bir hikâye bizleri bekliyor? KADRO TECRÜBESİ 'G.SARAY' DİYOR Derbilerin favorisi olmaz. Hem Gaziantep'te hem de Adana'daki yarı final maçlarında tribünleri Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları doldurdu. Dev derbide de Atatürk Olimpiyat Stadı ağzına kadar dolacaktır. Galatasaray cephesinde kadro tecrübesi, Okan Buruk'un Fenerbahçe'ye karşı son yıllarda elde ettiği üstünlük avantaj gibi görünüyor. Fenerbahçe de Turkcell Süper Kupa'ya çok önem veriyor. Domenico Tedesco da Fenerbahçe'nin başında ilk kupasını kazanmak istiyor. EDERSON YERE BİLE YATMADI Genel değerlendirirsek ikisi de kolay kazandı. Üstelik bunları eksiklerine rağmen yaptılar ve finali hak ettiler. Eğer statü değişmeseydi sahada yine bu iki takım olurdu. Galatasaray'ın oyun gücünde bir değişiklik yok. Ustalarını kullanıyor ve sonuca gidiyor. Trabzonspor'u sıradan bir takım gibi gösterdiler. Fenerbahçe de Samsun karşısında neredeyse kalecisinin yere yatmadığı bir maç oynadı. Erken gol buldu ve müsabakayı kendi adına çok kolaylaştırdı. Okan Buruk ve Tedesco'nun derbi performansları bu maça nasıl etki eder? BİR SATRANÇ KARŞILAŞMASI! Okan hoca, Victor Osimhen dışında ideal kadrosuna kavuştu. 4 yıldır da Galatasaray'ın başında ve başarı ile takımı yönetiyor. Domenico Tedesco, akademisyen bir teknik direktör. Fenerbahçe'nin oyununu geldiği günden bu yana geliştirdi. Derbi bir satranç maçı gibi geçecektir. Okan Buruk hocanın derbileri daha fazla oynamış olması Tedesco'nun bir adım önünde yürümesini sağlıyor. TEDESCO 'KAZANAN' OLMALI Böyle karşılaşmalar aslında teknik direktörlerin maçlarıdır. Herkesin gözü önemli oyuncuların üstünde olsa da maçı onlara doğru yaşatan kenar yönetim. Okan hocanın durduğu yer belli ama Tedesco'nun bu galibiyete ihtiyacı var. Tedesco, Kadıköy'de beraberliği son dakikada kurtardı ve oyun üstünlüğünü kuramadı. Sadece ezeli rekabet değil kendi adına sonunda anlamlı bir kupanın da olacağı bir maç oynayacak. Herkes onu çok seviyor ama Fenerbahçe'nin başındaysan 'kazanan' olmalısın. Hem G.Saray hem F.Bahçe'nin hücum hatları çok zengin... Özellikle Icardi ve Duran'ı da düşünürsek kim ağır basıyor? FORVETLERE DEĞİL GERİYE BAKIN Galatasaray'ın Yunus-Sane-Icardi ve Barış'tan oluşan dörtlü hücum hattı yıldız gibi parlıyor. Fenerbahçe'de Tedesco daha istediği forvet ekibini kuramadı. Çok sık değişiklik yapmak zorunda kalıyor. Mauro Icardi, tam bir golcü. Ceza alanı içerisinde tek vuruş ustalığıyla en önde gidiyor. Duran; genç, çabuk ve rakibin zaaflarını çok iyi kolluyor. Icardi, Duran'a oranla çok çok fazla iyi golcüdür. Bence Icardi ve Duran üzerinden konuşmak yerine Asensio, Yunus, Sane ve Musaba'nın katkıları daha fazla öne çıkabilir. RİSK ALAN BEDEL ÖDEYEBİLİR Galatasaray'ı zirvede tutan ön alan baskısı. Bunu takım olarak yapıyorlar ve rakiplerini hataya zorluyorlar. Fakat önceki maçlardaki rakipleriyle Fenerbahçe farklı. Solda Kerem Aktürkoğlu, sağda Musaba, ileride Jhon Duran ve Asensio. Hem ora sahadalar hem de bekleri daha dikkatli ve temkinli olmak zorunda. İki takım da geçiş oyununu iyi yapıyor. Öne çıkıp risk alan bedel ödeyebilir. O yüzden iş, soruda bahsedilen yıldızlarda bitecek, fark yaratmaları lazım. Günü derbiye göre kim 'daha özel' yaşarsa galibiyete imzasını atar. Guendouzi'nin sahaya çıkması halinde dengeler değişir mi? Orta saha planlamaları maçı nasıl etkiler? ŞAPKADAN TAVŞAN MI ÇIKARACAK? Galatasaray'da birbirlerini çok iyi tanıyan Lemina-Torreira birlikte oynayacak. Bunun avantaj olduğunu düşünüyorum. Musaba, Samsun'u çok iyi biliyordu, orda oynadı. Hırslıydı ve iki gol asist yaptı. Guendouzi ayağının tozu ile gelip finale çıkacak! Bu ne kadar doğru? Fenerbahçe, Fransız oyuncuyu şapkadan tavşan çıkarsın diye mi transfer etti? Guendouzi, Marsilya'dan tanıdığım, Lazio'da sevdiğim, darbeli oyunu seven, mücadele gücü yüksek, çok koşan bir orta saha. Mutlaka katkı yapacaktır. Ama zaman vermek gerekiyor. Bu yüzden Galatasaray orta sahasının tecrübe açısından daha güçlü olduğunu söylerim. GUENDOUZI KENDİNİ İSPAT EDER Takımla tek antrenman yapıp sahaya çıkmak enteresan olacak. Musaba da aynısı oldu, maçta yıldızlaştı. Fransız futbolcunun oynayacağı oyun Lazio'nunkinden pek farklı olmaz bence. İlk 11'de başlamalı. Bu kadar çok istenmesinin nedeni, rakip baskısından takımı çıkarması ve topu taşıması. Kendini ispat edeceği en net karşılaşma, Galatasaray derbisi olur. Çok kritik bir transfer. Tam anlamıyla 'stratejik' diyebiliriz. Hoca ilerleyen dakikalarda şans verebilir ama maç temposundan oyuncuyu mahrum etmemek lazım. Süper Kupa'yı kazanacak takım ligde de moral avantajını yakalar mı? BEŞİKTAŞ'I ŞAMPİYON İLAN ETMİŞLERDİ Zaman tüneline uzanalım... Geçen sezonun başında Galatasaray, Olimpiyat'ta Süper Kupa finalinde Beşiktaş'a çok farklı kaybetti. Herkes Beşiktaş'ı şampiyon ilan ederken Galatasaray için 'zor toparlanır' dendi. Benim tanıdığım Galatasaray camiası, buna teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular da dahil, skorları kafalarına takmaz. Fenerbahçe, Süper Kupa'yı kazanırsa olayı sevinç üstü başarıya taşır. Galatasaray galip gelirse, derbide ezeli rakibini yenmenin ötesinde bir hemen Süper Lig'e yüzünü çevirip yoluna devam eder. İKİ HOCA DA DERBİ KAYBETMİYOR Penaltılar dışında alınacak her sonuç, avantaj yaratır. Galatasaray favori gözüküyor ama daha önce belirttiğim gibi Fenerbahçe'nin taraftar, futbolcu ve teknik adam bazında bu galibiyete çok ihtiyacı var. Kazandığı anda moral üstünlüğünü ele geçirdiği gibi rakibi de baskı alına sokacaktır. Tedesco da Okan hoca da ilk devrede derbi kaybetmediler. Bizi seyrederken en çok etkileyecek nokta iki teknik direktörün de yine bu yolu seçip, önce kaybetmemek sonra kazanma şansını pozisyonlara bırakması seçeneği olur.