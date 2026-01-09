Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç’ten çapraz ateş!

Hem G.Saray hem F.Bahçe'nin hücum hatları çok zengin… Özellikle Icardi ve Duran'ı da düşünürsek kim ağır basıyor?

FORVETLERE DEĞİL GERİYE BAKIN

Galatasaray'ın Yunus-Sane-Icardi ve Barış'tan oluşan dörtlü hücum hattı yıldız gibi parlıyor. Fenerbahçe'de Tedesco daha istediği forvet ekibini kuramadı. Çok sık değişiklik yapmak zorunda kalıyor. Mauro Icardi, tam bir golcü. Ceza alanı içerisinde tek vuruş ustalığıyla en önde gidiyor. Duran; genç, çabuk ve rakibin zaaflarını çok iyi kolluyor. Icardi, Duran'a oranla çok çok fazla iyi golcüdür. Bence Icardi ve Duran üzerinden konuşmak yerine Asensio, Yunus, Sane ve Musaba'nın katkıları daha fazla öne çıkabilir.