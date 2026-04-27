Galatasaray nasıl Süper Lig şampiyonu olur? İşte gereken puanlar

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 3-0'lık skorla kazandı. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Torreira kaydetti. G.SARAY 74 PUANA YÜKSELDİ Bu sonucun ardından Galatasaray, Süper Lig'de puanını 74'e yükseltti ve liderliğini perçinledi. Fenerbahçe ise 67 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler, son 3 haftaya 7 puan geride girdi. Süper Lig'de 1 maç eksiği bulunan Trabzonspor güncel olarak 65 puanda. Trabzonspor kazanması halinde 31. haftayı 68 puanla ikinci sırada noktalayacak. İŞTE ŞAMPİYONLUK HESAPLARI Galatasaray, Süper Lig'de kalan 3 haftada 4 puan alması durumunda rakiplerinin aldıkları sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor deplasmanında sahaya çıkacak. Rakiplerinin puan kaybetmesi halinde Galatasaray'ın önümüzdeki hafta şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor.