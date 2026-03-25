Galatasaray opsiyonunu kullanmayacak! Ayrılık kararı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon kadro planlamasına start verdi. Sarı-kırmızılı takımda mevcut kadroda yer alan kiralık oyuncu ile ilgili ayrılık kararı çıktığı öğrenildi. YASER ASPRILLA İLE VEDA AS Colombia'nın haberine göre; Galatasaray'ın Girona'dan kiraladığı Yaser Asprilla ile yollarını ayıracağı belirtildi. Kolombiyalı futbolcunun sözleşmesindeki 23 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılmaması kararı alındığı aktarıldı. 7 MAÇTA OYNADI Yaser Asprilla, devre arasında kiralandığı Galatasaray'da 7 maça çıktı ve herhangi bir skor katkısı üretemedi. 22 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonunda Girona'ya dönmesi bekleniyor. Yaser Asprilla'nın Girona ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. DEĞERİ 14 MİLYON EURO Yaser Asprilla'nın güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor. Envigado altyapısında yetişen Yaser Asprilla daha sonra Watford ve Girona'da oynadı. Kolombiya Milli Takımı'nda 11 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, rakip fileleri 2 kez havalandırdı.