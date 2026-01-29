Trend Galeri Trend Spor Galatasaray play-off turunda? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın 8. haftada Manchester City ile oynadığı karşılaşmanın ardından lig etabındaki sıralaması kesinlik kazandı. Sarı-kırmızılıların bu sonuçla birlikte play-off etabında karşılaşabileceği muhtemel rakipler de netleşti. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen Galatasaray için artık tüm dikkatler, bir üst turun kaderini belirleyecek olan play-off kura çekimine çevrildi. Kura çekiminin tarihi ve detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.



Giriş Tarihi: 29.01.2026 23:22 Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 23:26