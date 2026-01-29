Trend Galeri Trend Spor Galatasaray play-off turunda? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın 8. haftada Manchester City ile oynadığı karşılaşmanın ardından lig etabındaki sıralaması kesinlik kazandı. Sarı-kırmızılıların bu sonuçla birlikte play-off etabında karşılaşabileceği muhtemel rakipler de netleşti. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen Galatasaray için artık tüm dikkatler, bir üst turun kaderini belirleyecek olan play-off kura çekimine çevrildi. Kura çekiminin tarihi ve detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 29.01.2026 23:22 Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 23:26
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Manchester City karşılaşmasıyla birlikte lig aşamasındaki konumu netleşti. Bu sonuç sonrası sarı-kırmızılı ekibin play-off turunda eşleşebileceği takımlar da belli oldu. Şimdi gözler, Galatasaray'ın Avrupa yolculuğunu şekillendirecek play-off kura çekimine çevrilmiş durumda.

GALATASARAY PLAY-OFF BİLETİNİ ALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının sona ermesiyle Galatasaray, 20. sırada yer alarak play-off turuna katılma hakkı elde etti. Sarı-kırmızılıların bu turdaki olası rakipleri Juventus ile Atletico Madrid oldu.

MUHTEMEL EŞLEŞMELER NETLEŞTİ

Turnuva statüsüne göre 20. sırada bulunan Galatasaray, 13. veya 14. sıradaki takımlardan biriyle eşleşecek. Rakip, yapılacak kura çekimi sonrası kesinlik kazanacak.

PLAY-OFF KURASI NYON'DA ÇEKİLECEK

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi, 30 Ocak Cuma günü TSİ 14.00'te UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilecek.

Maç Takvimi Belli Oldu

Play-off turunda ilk karşılaşma 17 veya 18 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 24 veya 25 Şubat tarihlerinde deplasmanda yapılacak.

