Galatasaray puan kaybetti! Fenerbahçe ve Trabzonspor peş peşe paylaşımlar yaptı

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Galatasaray'ın puan kaybının ardından zirve yarışında işler karıştı. Fenerbahçe'nin Kayserispor maçındaki galibiyetiyle birlikte puan farkı 2'ye indi. Trabzonspor'un Alanyaspor deplasmanındaki beraberliği sonrası puan farkı 4 olarak kaldı. PAYLAŞIMLAR GELDİ Galatasaray'ın Kocaelispor beraberliğinin ardından Fenerbahçe ve Trabzonspor art arda paylaşımlar yaptı. Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, 'Kadıköy'de, deplasmanda, sokakta hep beraber son ana kadar inan Fenerbahçe' denildi. Fenerbahçe'nin paylaştığı videoda sarı-lacivertli futbolcuların sevinç görüntüleri yer aldı. Kadıköy'de, deplasmanda, sokakta hep beraber son ana kadar #İnanFenerbahçe! pic.twitter.com/g20upOjKVW — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 12, 2026 OULAI PAYLAŞIMI Trabzonspor ise Galatasaray maçındaki son düdük sonrası Christ Ouali'yi paylaştı. Galatasaray'ın devre arasında transfer etmek istediği Oulai'nin yer aldığı görsele, 'Sınırlı sayıda' notu düşüldü. Limited edition ♥️💙 pic.twitter.com/dsDv6hLOlv — Trabzonspor (@Trabzonspor) April 12, 2026