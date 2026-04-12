Trend Galeri Trend Spor Galatasaray puan kaybetti! Fenerbahçe ve Trabzonspor peş peşe paylaşımlar yaptı

Galatasaray puan kaybetti! Fenerbahçe ve Trabzonspor peş peşe paylaşımlar yaptı

Galatasaray'ın Kocaelispor ile oynadığı maçta yaşadığı puan kaybı sonrası Süper Lig'de zirve yarışı karıştı. Fenerbahçe ve Trabzonspor art arda paylaşımlar yaptı.

Giriş Tarihi: 12.04.2026 22:24 Güncelleme Tarihi: 12.04.2026 22:26
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Galatasaray'ın puan kaybının ardından zirve yarışında işler karıştı.

Fenerbahçe'nin Kayserispor maçındaki galibiyetiyle birlikte puan farkı 2'ye indi.

Trabzonspor'un Alanyaspor deplasmanındaki beraberliği sonrası puan farkı 4 olarak kaldı.

PAYLAŞIMLAR GELDİ

Galatasaray'ın Kocaelispor beraberliğinin ardından Fenerbahçe ve Trabzonspor art arda paylaşımlar yaptı.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "Kadıköy'de, deplasmanda, sokakta hep beraber son ana kadar inan Fenerbahçe" denildi.

Fenerbahçe'nin paylaştığı videoda sarı-lacivertli futbolcuların sevinç görüntüleri yer aldı.

OULAI PAYLAŞIMI

Trabzonspor ise Galatasaray maçındaki son düdük sonrası Christ Ouali'yi paylaştı.

Galatasaray'ın devre arasında transfer etmek istediği Oulai'nin yer aldığı görsele, "Sınırlı sayıda" notu düşüldü.