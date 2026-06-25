Trend Galeri Trend Spor Galatasaray, Real Madrid’in yıldızını istiyor! Jose Mourinho karar verecek

Galatasaray, Real Madrid’in yıldızını istiyor! Jose Mourinho karar verecek

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Real Madrid forması giyen genç yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. Genç yıldızla ilgili kararı Jose Mourinho'nun vereceği vurgulandı.

Giriş Tarihi: 25.06.2026 18:54 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 18:55
Galatasaray, Real Madrid’in yıldızını istiyor! Jose Mourinho karar verecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın transfer rotasını Real Madrid'e çevirdiği belirtildi.

Galatasaray, Real Madrid’in yıldızını istiyor! Jose Mourinho karar verecek

Sarı-kırmızılıların, Real Madrid forması giyen genç yıldızla ilgilendiği kaydedildi.

Galatasaray, Real Madrid’in yıldızını istiyor! Jose Mourinho karar verecek

Galatasaray'ın transferde Jose Mourinho'nun kararını beklediği aktarıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Galatasaray, Real Madrid’in yıldızını istiyor! Jose Mourinho karar verecek

MASTANTUONO RADARDA

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'ın Real Madrid'den Franco Mastantuono ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray, Real Madrid’in yıldızını istiyor! Jose Mourinho karar verecek

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun önümüzdeki günlerde Franco Mastantuono ile ilgili bir karar vermeye hazırlandığı kaydedildi.

Galatasaray, Real Madrid’in yıldızını istiyor! Jose Mourinho karar verecek

Franco Mastantuono'nun daha fazla süre alabileceği bir kulübe kiralanması seçeneğinin değerlendirildiği vurgulandı.

Galatasaray, Real Madrid’in yıldızını istiyor! Jose Mourinho karar verecek

4 GOLE KATKI SAĞLADI

18 yaşındaki Franco Mastantuono, geride kalan sezonda Real Madrid'de 35 maça çıktı ve 3 gol ile 1 asist üretti.

Galatasaray, Real Madrid’in yıldızını istiyor! Jose Mourinho karar verecek

Franco Mastantuono'nun Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2031'de sona erecek.

Galatasaray, Real Madrid’in yıldızını istiyor! Jose Mourinho karar verecek

Sağ kanadın yanı sıra on numara bölgesinde de oynayabilen Franco Mastantuono'nun güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray, Real Madrid’in yıldızını istiyor! Jose Mourinho karar verecek

45 MİLYON EUROYA İMZA

Franco Mastantuono transferi için Real Madrid geride kalan sezon başında River Plate'e 45 milyon euroluk bonservis bedeli ödemişti.

Galatasaray, Real Madrid’in yıldızını istiyor! Jose Mourinho karar verecek

18 yaşındaki Franco Mastantuono, Arjantin Milli Takımı'nda 4 müsabakada şans buldu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#REAL MADRİD #JOSE MOURİNHO #OKAN BURUK #GALATASARAY #TRANSFER