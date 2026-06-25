Galatasaray, Real Madrid’in yıldızını istiyor! Jose Mourinho karar verecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın transfer rotasını Real Madrid'e çevirdiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid forması giyen genç yıldızla ilgilendiği kaydedildi. Galatasaray'ın transferde Jose Mourinho'nun kararını beklediği aktarıldı. MASTANTUONO RADARDA Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'ın Real Madrid'den Franco Mastantuono ile ilgilendiği belirtildi. Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun önümüzdeki günlerde Franco Mastantuono ile ilgili bir karar vermeye hazırlandığı kaydedildi. Franco Mastantuono'nun daha fazla süre alabileceği bir kulübe kiralanması seçeneğinin değerlendirildiği vurgulandı. 4 GOLE KATKI SAĞLADI 18 yaşındaki Franco Mastantuono, geride kalan sezonda Real Madrid'de 35 maça çıktı ve 3 gol ile 1 asist üretti. Franco Mastantuono'nun Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2031'de sona erecek. Sağ kanadın yanı sıra on numara bölgesinde de oynayabilen Franco Mastantuono'nun güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor. 45 MİLYON EUROYA İMZA Franco Mastantuono transferi için Real Madrid geride kalan sezon başında River Plate'e 45 milyon euroluk bonservis bedeli ödemişti. 18 yaşındaki Franco Mastantuono, Arjantin Milli Takımı'nda 4 müsabakada şans buldu.