Galatasaray, Süper Lig’de nasıl şampiyon olur? İşte gereken puan

Süper Lig'de 31. hafta maçları heyecanı geride kaldı. Oynanan maçlar sonrası Galatasaray'da gözler şampiyonluk ihtimaline çevrildi. Sarı-kırmızılılara gereken puan belli oldu.

Giriş Tarihi: 27.04.2026 22:21
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe karşısında 3-0'lık skorla galip geldi.

Trabzonspor ise Konyaspor deplasmanında 2-1'lik skorla mağlup oldu.

FARK 7'YE ÇIKTI

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puan kaybı sonrası zirvede farkı 7'ye yükseltti.

Galatasaray haftayı 74 puanla zirvede kapattı.

Fenerbahçe 67, Trabzonspor ise 65 puanla haftayı kapattı.

G.SARAY'IN KALAN MAÇLARI

Galatasaray, Süper Lig'de kalan 3 haftaya büyük bir avantajla girdi.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'a konuk olacak.

Cimbom, 33. haftada ise Antalyaspor'u İstanbul'da ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar sezonu Kasımpaşa deplasmanında noktalayacak.

İŞTE GEREKEN PUAN

Galatasaray, Süper Lig'de kalan 3 haftada 1 galibiyet alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Sarı-kırmızılılar aynı zamanda 3 beraberlikle sahadan ayrılması halinde de şampiyonluğu garantileyecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #GALATASARAY #FENERBAHÇE #TRABZONSPOR