Galatasaray transferde 3.bombasını patlatıyor! Lang ve Asprilla sonrası 4 yıllık anlaşma...

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'e konuk olacak Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, orta saha transferinde sona yaklaştı. İtalyan gazeteci Nico Schira, 4 yıllık imzayı duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 28.01.2026 10:39 Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 10:41
Şampiyonlar Ligi'nde bu gece Manchester City karşısında çok kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor.

Sarı-kırmızılılar, ligdeki şampiyonluk mücadelesi için kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor.

Ara transfer döneminde Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, diğer mevkiler için de temaslarını sıklaştırdı.

Sıradaki takviyesini orta saha bölgesine yapmaya hazırlanan Cimbom, artık adım adım sona yaklaşıyor.

GUEYE'DE FLAŞ GELİŞME

Bu bağlamda en büyük adaylardan biri olan Villarreal forması giyen Pape Gueye ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

BÜYÜK AŞAMA KAYDEDİLDİ

İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre Galatasaray, Pape Gueye için yaptığı görüşmelerde büyük aşama kaydetti.

4 YILLIK ANLAŞMA

Haberde, sarı-kırmızılı takımın Gueye ile 4 yıllık bir sözleşme için prensipte anlaşmaya vardığı ifade edildi.

KARİYERİ

Villarreal'a bedelsiz transfer olan Gueye, kariyerinde; Le Havre, Marsilya, Sevilla gibi takımlarında da forma giydi.

PERFORMANSI

27 yaşındaki Senegalli ön libero, bu sezon Villarreal formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 22 maça çıktı.

1,552 dakika sahada kalan Papa Gueye, rakip takım ağlarını 2 kez sarsarken, 1 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

SÖZLEŞME DURUMU

Yıldız futbolcunun, İspanyol kulübü ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

MİLLİ FORMAYLA 39 MAÇ

Senegal Milli Takım formasını da tam 39 kez terleten Papa Gueye, 2,391 dakika süre aldı ve 6 gol – 1 asist yaptı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Papa Gueye'nin güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.