Galatasaray, Türkiye’nin Bayern Münih’i olma yolunda mı? ‘Fenerbahçe’de seçim öncesi birkaç yıldız transferi açıklayacak’

Süper Lig'de üst üste dördüncü kez Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe'de ise gözler seçime çevrildi. SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül ve Ahmet Çakar değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 18.05.2026 21:52 Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 07:05
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de peş peşe dördüncü kez şampiyonluğu garantiledi. Galatasaray'ın performansını ve Fenerbahçe'de gerçekleşecek seçimi SABAH Spor yazarları mercek altına aldı.

Murat Özbostan: G.Saray üst üste 4. kez şampiyon oldu. Bileği bükülmüyor. Sizce neden? Galatasaray neyi iyi yapıyor? Türkiye'nin Bayern Münih'i olma yolunda gidiyor mu Galatasaray?

"İLERLEMESİNE İZİN VERMEZLER"

Levent Tüzemen: G.Saray'ı Türkiye'nin Bayern Münih'i olma yolunda ilerlemesine izin vermezler. Fatih Terim ile G.Saray 4 yıl üst üste şampiyon olmasına ve UEFA Kupası'nı kazanmasına rağmen o dönem medyadaki bazı yazarlar, 'G.Saray'ın önü kesilmeli' şeklinde yazılar yazdılar. G.Saray neden başarılı oluyor? Özellikle Dursun Özbek yönetiminde net gözlemledim, ayaklar yorganına göre uzatılıyor. Ödeme planları, kulüp ve sponsorluk gelirlerine göre yapılıyor.

Levent Tüzemen: Örnek mi? Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden 60 milyon Euro para geldi. Tribün gelirleri 500 milyon TL'nin üzerine çıktı. Sponsorluk gelirlerini saymıyorum. Osimhen alınırken bir plan doğrultusunda transfer gerçekleşti. Özelikle Osimhen'li G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı, ciddi gelirler elde edildi. Ayrıca mağazacılıkta satılan ürünlerin toplam rakamı 1 milyarı aştı. Başkan Dursun Özbek'in lafıdır: "Haziran 2025 ile Şubat 2026 dönemini 15 milyar TL hasılat ve 734 milyon TL ile kârla kapatmış bulunuyoruz. Rakiplerimiz arasında kar açıklayan tek kulüp G.Saray'dır." Başkanın açıklamalarına baktığımız zaman G.Saray'ın ekonomik ve idari açıdan ne kadar doğru yönetildiğinin belgesini görüyoruz.

Gürcan Bilgiç: Son sezonu bir kenara koyarım, diğer üç tanesindeki 'düdük etkisini' unutmayalım derim. Çok büyük bütçeler ile takım kurdular ve zora düştüklerinde de kurtarıldılar. Galatasaraylılar da bunun farkındalar. Öyle olmasa Okan Buruk tartışmaya açılmazdı camiada. Sürdürülebilir bu performansta rakiplerinde aynı tempoda koşamamaları da etkili oldu elbette. F.Bahçe dışında o bütçelere kimse çıkamıyor, dolayısı ile rekabetin içinde dengeler de değişiyor. Elbette yönetimin 'kriz çözme' hüneri, sorunları sessizce halletmeleri de takdir edilmeli.

Ahmet Çakar: G.Saray maalesef Türkiye'nin Bayern Münih'i olma yolunda gidiyor. Maalesef demem sizi şaşırtmasın. Bir ülke futbolunda bir takımın uzun yıllar şampiyonluk yaşamış olması o ülke futbolu için iyi bir şey değil. Sosyolojik olarak da değil sportif olarak da değil. Gelelim bu başarının sebebine... Bunun pek tabii ki başkan, yönetim, teknik kadro ve oyunculara kadar uzanan aslan payı oranları var. Bana göre aslan payı yönetimindir. Çünkü Okan Buruk'u getiren, onunla devamlı sözleşme imzalayan kurum G.Saray yönetimidir. Teknik kadronun istediği oyuncuları alan, bu konuda maddi imkânları zorlayan yine yönetimdir. İlk olarak aslan payı onlarındır.

"OKAN BURUK'U YABANA ATAMAYIZ"

Ahmet Çakar: Pek tabii ki Okan Buruk'u da yabana atamayız. G.Saray gibi bir takımı 4 yıl arka arkaya şampiyon yaptı. İlk 3 sene hariç 4. senesinde Avrupa'da da başarılı oldu. Fakat başarı sadece saha sonuçlarıyla olmuyor. Buruk'un maç sonu sığındığı bahaneler, kenarda yaptığı hareketler, yaşanan olaylara baktığımızda asla sağlıklı ve doğru davranmadı.

Ömer Üründül: G.Saray, 4. senede de şampiyonluğa ulaştı. Öncelikle G.Saray iyi yönetiliyor. Transferler genelde doğru seçiliyor. Bütün bunlarla birlikte takım ligde istikrarlı bir grafiğe kavuştu. Kadrosu da güçlü. 'Türkiye'nin Bayern Münih'i olabilir' demek için henüz erken.

Murat Özbostan: Fenerbahçe 12 yıldır şampiyonluğa hasret. Büyük bir camia için zor kabul edilebilen bir durum. Neden Fenerbahçe başaramıyor?

Gürcan Bilgiç: Jesus ve İsmail Kartal dönemlerinde şampiyon yapılmadı Fenerbahçe. Kırılma noktalarında 'yapının' devreye girmesi, kendi iç savaşlarıyla zayıf kalmaları en büyük etken oldu. O yüzden Aziz Yıldırım birlikten bahsediyor. F.Bahçe'nin kaliteli kadrosu var. Krizi fark edemeyen, önlem alamayan yönetimleri de var. Plana sadık kalıp, fırtınaları atlatmayı becerebilen iletişim yeteneğine sahip olurlarsa, önlerini de açarlar. Bu noktada tribünlerin de kulübün arkasına geçmesini sağlamalılar.

"FENERBAHÇE SABIRLI BİR CAMİA DEĞİL"

Levent Tüzemen: F.Bahçe, sabırlı bir camia değil. Kaybedilen her şampiyonluktan sonra hoca gider, yenisi gelir. Oyuncularla yollar ayrılır, yenileri transfer edilir. İstikrar F.Bahçe'de yoktur, tamamen planlar 1 yıl üzerine yapılır. Başarı gelirse kadro korunur, hoca görevine devam eder. G.Saray'ın 4 yıl üst üste şampiyon olduğu dönemde en başarılı isim, İsmail Kartal'dı ama gitti, Mourinho geldi, kaos bitmedi, Tedesco geldi, gitti. F.Bahçe, başarılı olmak istiyorsa gündeminden G.Saray'ı çıkartmalı.

Ahmet Çakar: F.Bahçe, özellikle Ali Koç'un tüm iyi niyetine ve F.Bahçe sevdasına rağmen sportif anlamda birçok şeyi yanlış yaptıkları için başaramadı. Şimdi Aziz Yıldırım tekrardan gelmek istiyor. Rakibi ise güçlü bir aday. "Tarihin en önemli kadrosunu kuracağım" diyor. Muhtemelen seçim öncesi hocayı ve birkaç yıldız transferi açıklayacak.

"KANTE'YE BÜYÜK ÜCRET VERİLDİ"

Ömer Üründül: F.Bahçe'de yönetim yanlışları gündeme geliyor. Transfer politikası başarısız. Devre arası iki santrfor bırakıldı, bir santrfor alınmadı. Ora sahada aynı görevi yapan çok oyuncu varken, kalitesi tartışılmaz ama belli bir yaşa gelmiş Kante'ye büyük ücret verildi. Bu arada Tedesco'ya da tekrar bir eleştiri getirmek istiyorum. Santrfor sıkıntısı baş ağrıtırken kendisine birkaç defa, 'Niye Montella modelini denemiyorsun' diye tavsiyede bulundum. Eyüp maçında Kerem'in santrfordaki performansı yine haklılığımı ortaya çıkardı.

Murat Özbostan: Trabzonspor mütevazi kadrosuyla başarılı oldu. Teknik direktör Fatih Tekke için neler söylersiniz?

"TRABZON EMİN ELLERDE"

Gürcan Bilgiç: Ayağı yere basan, gelişmeye çalışan, oyuncularını görünür hale getiren, her şeyden önemlisi Trabzonspor taraftarını yanına alan bir yönetim ve anlayış ortaya koydular. Fatih Tekke'nin sahada doğru pozisyonlanma üstüne hassasiyeti var. Bu istikrar aslında diğer oyuncuların da performansını yükseltti. Çünkü oyuna hakim oldular, sonra da kozlarını oynadılar. Trabzon emin ellerde.

Levent Tüzemen: Başarılı olup olmadığının cevabını cuma günü kupa finalinde göreceğiz. Fatih Tekke, dar kadroyla mücadele ettiği ama Avrupa'ya ayak basmadığı bir dönemde eğer kupayı kazanırsa başarılı sayılır. Başarı ancak şampiyonluk veya kupayla taçlandırılır.

"İNSANİ DEĞERLERİYLE DE ÖN PLANA ÇIKTI"

Ahmet Çakar: Trabzon'un mütevazi kadrosuyla Fatih Tekke başarılı oldu. Sadece hocalık ve saha sonuçları değil insani değerleriyle de ön plana çıktı. Çünkü birkaç oyuncuyu dışarı aldığımızda Trabzonspor kadrosu mütevazi bir Anadolu takımı görüntüsündeydi. Yapması gereken, Tekke ile devam edip nokta transferlerle takımı güçlendirmesi.

Ömer Üründül: Fatih Tekke genelde benim de methettiğim bir teknik direktör. Ama G.Saray galibiyetinden sonra geçen süreç olumsuz. Hele hele genç takımla çıkan G.Birliği'ne karşı yarı final kaybedilseydi Trabzon'da büyük bir deprem olurdu. O yüzden biraz eleştirilerde temkinli olmakta fayda var.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
