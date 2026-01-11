Trend Galeri Trend Spor Galatasaray ve Beşiktaş transfer yarışında! İşte hedefteki isim

Galatasaray ve Beşiktaş transfer yarışında! İşte hedefteki isim

Devre arasında kadrolarına beklenen takviyeleri yapmayı planlayan Galatasaray ile Beşiktaş'ın transferde aynı oyuncuyu gündemine aldığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 11.01.2026 18:56 Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 18:57
Okan Buruk yönetimindeki Beşiktaş ile Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Beşiktaş'ın transferde karşı karşıya geldiği öne sürüldü.

Süper Lig devlerinin, İtalya'da kariyerini sürdüren tecrübeli futbolcuyu radarına aldığı aktarıldı.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın peşine düştüğü 26 yaşındaki oyuncuyu İtalyan basını açıkladı.

NOA LANG İDDİASI

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; Beşiktaş ile Galatasaray'ın Napoli forması giyen Noa Lang ile ilgilendiği aktarıldı.

Noa Lang'ın Napoli'deki geleceğinin belirsizliğini koruduğu vurgulandı.

Galatasaray ile Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

2 GOLE KATKI SAĞLADI

Noa Lang, bu sezon Napoli'de 23 karşılaşmada forma şansı buldu. Hollandalı kanat oyuncusu, bu müsabakalarda 1 gol ile 1 asist üretti.

Noa Lang'ın Napoli ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek. Hollandalı futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro.

25 MİLYON EUROYA İMZA ATTI

Feyenoord altyapısında yetişen Noa Lang daha sonra Ajax, Twente, Club Brugge ve PSV Eindhoven'da oynadı. Napoli, sezon başında Noa Lang için 25 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

26 yaşındaki kanat oyuncusu, Hollanda Milli Takımı'nda 15 maçta şans buldu. Noa Lang, bu mücadelelerde 3 kez rakip fileleri havalandırdı.