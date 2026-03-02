Trend Galeri Trend Spor Galatasaray ve Fenerbahçe peşindeydi! Transfer kararını verdi

Galatasaray ve Fenerbahçe peşindeydi! Transfer kararını verdi

Galatasaray ve Fenerbahçe'de kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Süper Lig devlerinin hedefindeki yıldız futbolcu geleceğine dair kararını verdi.

Giriş Tarihi: 02.03.2026 20:05 Güncelleme Tarihi: 02.03.2026 20:32
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmalarına start verildi.

Kadro planlamalarına erken başlayan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transferde karşı karşıya geldiği öğrenildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği tecrübeli futbolcunun kararının belli olduğu öne sürüldü.

WESTON MCKENNIE GÜNDEMDE

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarında Juventus forması giyen Weston McKennie'yi gündemine aldığı belirtilmişti.

Weston McKennie, Juventus ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Tecrübeli futbolcu, Serie A deviyle 2030 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı.

MAAŞI DA BELLİ OLDU

Weston McKennie'nin Juventus'ta yıllık 4 milyon euro maaş alacağı kaydedildi.

27 yaşındaki orta saha, bu sezon Juventus'ta 38 maçta forma şansı buldu. Weston McKennie bu süreçte 8 gol ile 7 asist üretti.

ABD'li futbolcunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

ABD'DE FUTBOLA BAŞLADI

Dallas Akademisi'nde futbola başlayan Weston McKennie daha sonra Schalke 04 ve Juventus'ta oynadı. Weston McKennie bir dönem kiralık olarak Leeds United forması da giydi.

ABD Milli Takımı'nda 62 maçta şans bulan Weston McKennie, 11 kez rakip fileleri havalandırdı.