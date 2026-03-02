Galatasaray ve Fenerbahçe peşindeydi! Transfer kararını verdi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmalarına start verildi. Kadro planlamalarına erken başlayan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transferde karşı karşıya geldiği öğrenildi. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği tecrübeli futbolcunun kararının belli olduğu öne sürüldü. WESTON MCKENNIE GÜNDEMDE Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarında Juventus forması giyen Weston McKennie'yi gündemine aldığı belirtilmişti. Weston McKennie, Juventus ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcu, Serie A deviyle 2030 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı. MAAŞI DA BELLİ OLDU Weston McKennie'nin Juventus'ta yıllık 4 milyon euro maaş alacağı kaydedildi. 27 yaşındaki orta saha, bu sezon Juventus'ta 38 maçta forma şansı buldu. Weston McKennie bu süreçte 8 gol ile 7 asist üretti. ABD'li futbolcunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor. ABD'DE FUTBOLA BAŞLADI Dallas Akademisi'nde futbola başlayan Weston McKennie daha sonra Schalke 04 ve Juventus'ta oynadı. Weston McKennie bir dönem kiralık olarak Leeds United forması da giydi. ABD Milli Takımı'nda 62 maçta şans bulan Weston McKennie, 11 kez rakip fileleri havalandırdı.