Galatasaray ve Fenerbahçe’de prim kararı! İşte belirlenen rakamlar

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbi öncesi yönetimler harekete geçti. Galatasaray ve Fenerbahçe'de derbi için belirlenen primler netlik kazandı. Galatasaray'da özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa'da önemli kulüplerin takibine giren Uğurcan Çakır, derbide bir kez daha kendini ispat etme peşinde. Bu sezon yaptığı kurtarışlarla takımının lig lideri olmasında büyük payı olan milli kaleci, yüzde 79 kurtarış değeriyle kariyer sezonunu geçiriyor. Süper Lig'de en çok kurtarış yapan kaleci durumunda olan Uğurcan, ligde 10 maçta kalesini gole kapattı. Hocası Okan Buruk ve takım arkadaşlarının güven duyduğu 30 yaşındaki file bekçisi, Fenerbahçe karşısında Galatasaray'ın önemli güçlerinden biri olacak. EDERSON YENİ SAYFA AÇACAK Rizespor karşılaşmasının son dakikalarında yediği hatalı golle hedef tahtasına konan Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Ederson, derbiye ekstra motive oldu. Geçen hafta yaptığı hatalı çıkış nedeniyle tüm sorumluluğu üstüne alarak takım arkadaşlarından özür dileyen Brezilyalı eldivenin, bugün RAMS Park'ta ağlarını düşürmeyerek kendini affettirmeyi planladığı öğrenildi. Eleştirilere rağmen kendisine destek veren hocası Domenico Tedesco'nun da güvenini boşa çıkarmak istemeyen 32 yaşındaki file bekçisi, taraftarlarının da yeniden gözüne girmeyi hedefliyor. ÖZBEK: 'KAZANACAĞINIZDAN ŞÜPHEM YOK' Fenerbahçe'yi devirmesi halinde ligde puan farkını 7'ye çıkararak şampiyonluk yolunda çok büyük avantajı cebine koyacak olan Galatasaray'da yönetim kesenin ağzını açmış durumda. Hafta içinde sık sık Kemerburgaz'a giderek takıma ve teknik heyete destek veren Başkan Dursun Özbek, 'Size inanıyoruz. Artık lige son noktayı koyacağınıza eminiz. 50 bin taraftarımızın desteğiyle kendinize yakışanı yapıp kazanacağınızdan şüphem yok' sözleriyle takımı motive etti. Derbi ödülünü 2 milyon euro (yaklaşık 105 milyon TL) olarak belirleyen Başkan Özbek'in, 3 puana ulaşılması halinde primlerin hemen hesaplara yatırılacağı müjdesini verdiği gelen haberler arasında. SARAN: 'GERİSİNİ BİZE BIRAKIN' İddiasını sürdürmek için derbide kazanmak zorunda olan Fenerbahçe'de yönetim taşın altına elini koydu. Daha önce Rizespor ve Galatasaray maçlarını kapsayan 3 milyon dolarlık (yaklaşık 135 milyon TL) paket ödül belirleyen sarı-lacivertliler, Rize ile beraberliğine rağmen rakamdan geri adım atmadı. Başkan Sadettin Saran'ın oyuncularına 3 milyon dolarlık primin derbi için geçerli olduğunu bildirerek, 'Yeter ki G.Saray'ı yenin, gerisini bize bırakın' mesajını yolladığı öğrenildi.