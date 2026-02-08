Galatasaray yaz transferde büyük oynayacak! Leroy Sane formülü

Mayıs ayındaki seçimli genel kurulda yönetimini yenilemeye hazırlanan Başkan Dursun Özbek, olası şampiyonluğu Hakan Çalhanoğlu gibi yıldız isimlerle taçlandırmayı planlıyor. Ara transfer döneminde eleştirilen Galatasaray yönetimi, çözümü kiralama formülünde buldu. Sırasıyla Noa Lang, Asprilla ve Sacha Boey'i zorunlu olmayan opsiyonlarla kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, 18 yaşındaki Renato Nhaga ve Can Armando Güner'e geleceği düşünerek yatırım yaptı. DURSUN ÖZBEK SEZON SONUNU BEKLEYECEK Sezon başındaki gibi 30 milyon Euro civarında bonservis vermeye yanaşmayan başkan Dursun Özbek, Mayıs sonunu beklemeyi tercih etti. Seçimde yönetimini yenilemeye hazırlanan Özbek, olası şampiyonluğu yıldız transferleriyle taçlandırmayı planlıyor. İLK ADAY ÇAHANOĞLU Başta Hakan Çalhanoğlu olmak üzere üst seviye oyuncular sezon sonunda gündeme gelecek. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Bernardo Silva ve Ruben Neves için Sane'deki strateji izlenecek ve bonservis ödemeyeceği yıldızlara çift haneli maaşları gözden çıkaracak. Serie A'nın lideri Inter'le bu sezon 16 maça çıkan Hakan, 7 gol, 2 iki asistle oynadı. Bu sezon toplamda 8 kez ağları sarstı, 4 de gol pası verdi. BERNARDO SILVA'DAN 6 GOL KATKISI Manchester City forması giyen Bernardo Silva, bu sezon 33 maçta süre aldı. Bernardo Silva bu süreçte 1 gol ile 5 asist üretti. Galatasaray, sezon başında Leroy Sane'yi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı.