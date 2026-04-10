Galatasaray yılın transfer bombasını patlatıyor: Dünya yıldızı için düğmeye basıldı...

Galatasaray'da yaz transfer dönemi öncesi çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Hareketli günler geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılar, Osimhen, Lang ve Sane'nin ardından bir dünya yıldızına daha kancayı takmış durumda. işte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 10.04.2026 09:22 Güncelleme Tarihi: 10.04.2026 09:24
Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyon olmak isteyen Galatasaray, kadro çalışmalarına şimdiden başladı.

Teknik direktör Okan Buruk liderliğindeki sarı-kırmızılılar, yeni sezonda yapacağı transferlerle ses getirmek istiyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden rekor bir ücret elde eden sarı-kırmızılılar, transfer piyasasında oldukça hareketli günler geçirecek.

Osimhen, Lang, Sane, İlkay gibi yıldızları transfer eden Cimbom, dünya yıldızları için kolları sıvamış durumda.

VAN DIJK BOMBASI

Fotomaç'ta yer alan habere göre Galatasaray, Liverpool'dan ayrılmayı düşünen Hollandalı stoper Virgil Van Dijk'ı yakından takip ediyor.

TEKLİFLERE AÇIK

Haberde, İngiltere Premier Lig ekibinde forma giyen dünyaca ünlü stoperin tekliflere açık olduğu belirtildi.

STADA HAYRAN KALDI

Galatasaray'ı yakından tanıyan 34 yaşındaki yıldızın, RAMS Park'tan etkilendiğini her fırsatta dile getirdiğine vurgu yapıldı.

TEMASLAR BAŞLAYACAK

Cimbom'un transferin gerçekleşebilmesi amacıyla kısa sürede Van Dijk'la resmi temaslar kuracağı kaydedildi.

47 MAÇTA OYNADI

Tecrübeli futbolcu, bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 47 karşılaşmada görev aldı.

PERFORMANSI

4,221 dakika süre alan Virgil van Dijk, rakip fileleri 5 kez havalandırırken, 3 de asist katkısı üretmeyi başardı.

SÖZLEŞME DURUMU

Yazın 35 yaşına basacak olan yıldız stoperin kulübü Liverpool ile 2027 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

MİLLİ FORMAYLA 90 MAÇ

Hollanda Milli Takımı'nın da formasını terleten tecrübeli futbolcu, 90 maçta süre aldı ve 12 gol kaydetti.

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Virgil van Dijk'ın güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.