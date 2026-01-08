Trend Galeri Trend Spor Galatasaray'a 60 milyon Euro'luk süper yıldız! Cimbom transferde kolları sıvadı...

Süper Lig'e verilen arada kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 3-4 önemli ismi takıma dahil etmeyi istiyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların gündemine Juventus'un yaklaşık 60 milyon Euro ödediği yıldız geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.01.2026 13:18 Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:22
Süper Lig'in 42 puanla lideri olan Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, Süper Kupa'da Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesinde görüşülen isimlerle temaslarını artırmış durumda.

Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda ilerleyen yönetim, transferleri en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

Özellikle orta sahaya etkili bir oyuncu arayışı bulunan Cimbom'un radarına takılan son oyuncu Juventus'tan oldu.

HEDEF KOOPMEINERS

Fanatik'te yer alan habere göre, İtalya Serie'da Juventus forması giyen ve 2024 yazında 60 milyon Euro'ya Atalanta'dan transfer edilen Teun Koopmeiners, Galatasaray'ın hedefleri arasında.

BİRÇOK MEVKİDE GÖREV ALDI

Asıl pozisyonu 10 numara olan 27 yaşındaki Hollandalı yıldız, bu sezonun ilk bölümüne 8 numara olarak başladı, daha sonra 6 numaraya geçti, son haftalarda ise stoper olarak kullanıldı.

FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

1.84 boyundaki oyuncunun fizik gücü, tekniği ve oyun zekası, birçok farklı pozisyonda en iyi şekilde görev yapabilmesini de sağlıyor.

BONSERVİSİYLE İSTENİYOR

Galatasaray'ın bu transferi kiralık olarak değil, bonservisle birlikte gerçekleştirmek istediği ifade edilirken, hem oyuncu hem de kulübüyle masaya oturma hazırlığında olduğu aktarıldı.

ABDULLAH KAVUKCU DEVREDE

Başkan Dursun Özbek'in bu transferde yetkiyi tamamen Abdullah Kavukcu'ya verdiği ve Kavukcu'nun da Torino'da bu operasyonu bitirmeye çalışacağı iddia edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 24 karşılaşmada forma giyen Teun Koopmeiners, 1.684 dakika süre aldı.

Koopmeiners, bu süre zarfında siyah-beyazlı forma altında gol ya da asist katkısı üretmeyi başaramadı.

MİLLİ FORMAYLA 25 MAÇ

Hollanda Milli Takım formasını da 25 kez terleten Koopmeiners, rakip fileleri 3 kez sarsarken, 2 de asist katkısı üretti.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Hollandalı yıldızın şu anki piyasa değeri 27 milyon Euro olarak gösteriliyor.