Galatasaray'a 60 milyon Euro'luk süper yıldız! Cimbom transferde kolları sıvadı...
Süper Lig'e verilen arada kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 3-4 önemli ismi takıma dahil etmeyi istiyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların gündemine Juventus'un yaklaşık 60 milyon Euro ödediği yıldız geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.01.2026 13:18
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:22