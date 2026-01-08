Galatasaray’a Barış Alper Yılmaz için servet teklif edildi!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı takımdaki oyuncularla ilgili de sıcak gelişmeler yaşandığı öğrenildi. Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'a İngiltere'den teklif geldiği öne sürüldü. Takvim'in haberine göre; Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın Premier Lig kulüplerinin ilgisinin sürdüğü aktarıldı. BOURNEMOUTH TALİP Yıldız futbolcuya, Premier Lig ekibi Bournemouth'un talip olduğu vurgulandı. Antoine Semenyo'yu Manchester City'e satan Bournemouth'un kanat forvet transferi için arayışta olduğu kaydedildi. Bournemouth'un Barış Alper Yılmaz için menajerler aracılığıyla teklifte bulunduğu ifade edildi. 30 MİLYON EUROLUK TEKLİF Premier Lig ekibi Bournemouth'un Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroluk teklif yaptığı aktarıldı. Galatasaray kurmaylarının, bu teklifi geri çevirdiği ve rakamın artmasını istediği vurgulandı. Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için 40 milyon euronun üzerinde teklif beklediği belirtildi. 14 GOLE KATKI SAĞLADI Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray'da 23 karşılaşmada forma şansı buldu. Tecrübeli futbolcu bu müsabakalarda 5 gol ile 9 asist üretti. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 24 milyon euro. SATIŞTAN PAY VAR Rize Özel İdare Spor'da futbola başlayan Barış Alper Yılmaz daha sonra Ankara Demirspor ve Ankara Keçiörengücü'nde oynadı. Galatasaray, 2021-2022 sezonu başında Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Barış Alper Yılmaz'ın sonraki satışından Ankara Keçiörengücü yüzde 20 pay alacak. Barış Alper Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'nda 31 mücadelede süre aldı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, bu mücadelelerde 2 kez rakip fileleri havalandırdı.