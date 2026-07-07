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Galatasaray’a Can Uzun’da rakip çıktı! 2 dev talip birden

Galatasaray'da kurmaylar, Can Uzun transferi konusunda çalışmalarını sürdürürken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 20 yaşındaki hücumcuya, 2 devin birden talip olduğu öğrenildi.

ÇAĞDAŞ HALICI
Giriş Tarihi: 06.07.2026 22:41 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 07:09
Galatasaray’a Can Uzun’da rakip çıktı! 2 dev talip birden

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray’a Can Uzun’da rakip çıktı! 2 dev talip birden

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yine son 16 hedefi koyan Galatasaray, transferde temkinli adımlar atıyor.

Galatasaray’a Can Uzun’da rakip çıktı! 2 dev talip birden

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları verilecek bonservis miktarını en az seviyede tutarak mali dengeyi korumak isterken yerli zorunluluğu ile birlikte Can Uzun ismi de gündemden düşmüyor.

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Galatasaray’a Can Uzun’da rakip çıktı! 2 dev talip birden

45 MİLYON EURO TALEBİ

20 yaşındaki hücumcu için kulübü Eintracht Frankfurt ile temas kurulurken Almanlar, 45 milyon Euro altına bırakmayı düşünmüyor.

Galatasaray’a Can Uzun’da rakip çıktı! 2 dev talip birden

Bu bedelin yüksekliği nedeniyle yönetim frene basarken bu transferde yeni rakipler çıktı.

Galatasaray’a Can Uzun’da rakip çıktı! 2 dev talip birden

NAPOLI VE MILAN PEŞİNDE

Alman Bild'e göre İtalya'dan Napoli ile Milan futbolcunun durumunu takibe aldı.

Galatasaray’a Can Uzun’da rakip çıktı! 2 dev talip birden

Serie A'nın devleri henüz Frankfurt'un kapısını resmi olarak çalmadı ancak ilk adımları attı.

Galatasaray’a Can Uzun’da rakip çıktı! 2 dev talip birden

İngiltere'den de Can Uzun'a ilgi bulunduğu ancak bunun yüksek bonservis nedeniyle zor ihtimal olduğu öğrenildi.

Galatasaray’a Can Uzun’da rakip çıktı! 2 dev talip birden

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK

Can Uzun'un Eintracht Frankfurt ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Galatasaray’a Can Uzun’da rakip çıktı! 2 dev talip birden

20 yaşındaki Can Uzun'un güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #CAN UZUN #TRANSFER