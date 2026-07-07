Galatasaray’a Can Uzun’da rakip çıktı! 2 dev talip birden

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yine son 16 hedefi koyan Galatasaray, transferde temkinli adımlar atıyor. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları verilecek bonservis miktarını en az seviyede tutarak mali dengeyi korumak isterken yerli zorunluluğu ile birlikte Can Uzun ismi de gündemden düşmüyor. 45 MİLYON EURO TALEBİ 20 yaşındaki hücumcu için kulübü Eintracht Frankfurt ile temas kurulurken Almanlar, 45 milyon Euro altına bırakmayı düşünmüyor. Bu bedelin yüksekliği nedeniyle yönetim frene basarken bu transferde yeni rakipler çıktı. NAPOLI VE MILAN PEŞİNDE Alman Bild'e göre İtalya'dan Napoli ile Milan futbolcunun durumunu takibe aldı. Serie A'nın devleri henüz Frankfurt'un kapısını resmi olarak çalmadı ancak ilk adımları attı. İngiltere'den de Can Uzun'a ilgi bulunduğu ancak bunun yüksek bonservis nedeniyle zor ihtimal olduğu öğrenildi. SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK Can Uzun'un Eintracht Frankfurt ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. 20 yaşındaki Can Uzun'un güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.