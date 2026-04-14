Galatasaray'a çok konuşulacak öneri: "Okan Buruk'un paniğini ancak Fatih Terim bitirir"

Trend Galeri Trend Spor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kocaelispor ile berabere kalırken, Fenerbahçe ise deplasmanda Kayserispor'u farklı yendi. Şampiyonluk yarışında puan farkı 2'ye indi. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan sordu, usta kalemler; Levent Tüzemen, Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk son durumu ele aldı. Yazarlardan Tüzemen'den Fatih Terim önerisi geldi. İşte o değerlendirmeler...

Giriş Tarihi: 14.04.2026 07:08
SABAH Spor'un usta yazarları, zirvede puan farkının 2'ye düşmesiyle Galatasaray'daki son durumu ve küme düşme hattını masaya yatırdı. İşte o ifadeler…

MURAT ÖZBOSTAN: Galatasaray'da bu kadar fazla gelgitin olmasının temel nedeni ne olabilir? Tamamen suçlu Okan Buruk mu? Bir doymuşluk mu var?

LEVENT TÜZEMEN: G.Saray'ın bu hale gelmesinin baş sorumlusu Okan Buruk. Maalesef ders almayı kendine yediremiyor. Derin bir güç zehirlenmesi yaşıyor. Göztepe maçı sonrası Kocaelispor'a yönelik yaptığı 'intikam' söylemleri, maalesef ters tepti. Çünkü rakibi uyandırdı, hırslandırdı.

"TERİM'DEN DESTEK ALIRIM"

Ayrıca Fatih Tekke'ye duran top konusunda laf atması, ardından gazeteci Kaya Temel'e kadroyu sızdırdığı için 'Hain' demesi, Okan Hoca adına tam bir akıl tutulmasıydı. Okan hocanın yerinde olsam, bu tür finalleri defalarca oynamış eski hocası Fatih Terim'den destek alırım.

"AKLINA İHTİYACI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Hatırlatayım, İsmail Kartal'lı F.Bahçe'ye G.Saray evinde yenildiğinde Okan hoca yaşadığı paniği, Terim ile yaptığı görüşmeden sonra atlatmıştı. Buruk'un, Fatih Terim'in aklına ve desteğine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.

"DÜNYANIN HİÇBİR LİGİNDE YOK"

ÖMER ÜRÜNDÜL: 3 sene şampiyon olmuş bir teknik direktör bu sezon da hâlâ en şanslı durumdaysa, bu kadar ağır eleştirilere hedef olmasını da doğru bulmuyorum. Bir takım hiç sürpriz puan kaybı yaşamayacak diye bir olay dünyanın hiçbir liginde yok.

"HAKEMLERİ HEDEF GÖSTERDİ..."

GÜRCAN BİLGİÇ: Geçen üç sezonda, ne zaman krizin eşiğine gelseler, bizler hakem kararlarını tartıştık. Bunun üstü, Dursun Özbek ile İbrahim Hacıosmanoğlu arasında geçen konuşmanın "Sakın ha" ünlemi ile sonlanmasıydı. Yönetim her kayıp puanın ardından hakemleri hedef gösterdi, baskısını artırdı.

"LİGE YANSIMALARI VARDI"

Okan Hoca da bu konuda sözlerini sakınmadı. Çünkü işler iyi gitmiyordu. Osimhen "tamam" ama Icardi ortalarda yoktu. Şampiyonlar Ligi trafiği sert geçiyordu, dolayısıyla lige yansımaları vardı.

"TEK SİLAHININ DURAN TOPLAR..."

Osimhen sakatlandığında oyuna Icardi değil de Lang girdiğinde, vazo da kırıldı. Önde baskıyı en iyi yapan takım, bu kez hedefsiz kaldı. Tek silahının duran toplar veya hakemin takdiri olduğunu görüyor Okan Hoca.

"SAÇ BAŞ YOLDURUYOR"

BÜLENT TİMURLENK: Evinde Liverpool'u yendikten sonra G.Saray sezonu kapatmışçasına teknik kadrosu, futbolcusuyla taraftarına saç baş yolduruyor. Trabzon'da "Ağrılarım var" deyip 45'te oyundan çıkan Torreira'nın kafası çok karışık.

"İZMİR'DE ŞANS YARDIMIYLA KAZANDI"

Kaptan Abdülkerim'in "Daha fazla sorumluluk almaları gerekenler var" diyerek kimlere ateş ettiği ortada. Okan Buruk, İzmir'de şansının yardımıyla kazandı. Maçları sahada oynar ama önce soyunma odasında kazanırsın.

Okan Buruk, soyunma odasını kaybetmiş gibi görünüyor. Bunu tekzip etmek istiyorsa yapacağı yer basın toplantısı değil, kalan 5 maçın ta kendisi.

ÖZBOSTAN: Küme düşme hattında durum çok kritik. Kasımpaşa, Antalyaspor, Kayserispor, Gençlerbirliği, Eyüp ve Karagümrük bakıldığı zaman en dikkat çeken ekipler. Kimler küme düşer?

TÜZEMEN: Karagümrük eğer sürprizler yapabilirse ligde kalır ama düşme konusunda çanlar ilk olarak onlar için çalıyor. Kasımpaşa ve Antalya'nın kümede kalabileceğine inanıyorum. Kayserispor'un da bir fikstür avantajı var. G.Birliği ile Eyüpspor çok zorlu maçlar oynayacaklar.

ÜRÜNDÜL: Karagümrük, Eyüp, Kayseri ve G.Birliği'nden bir tanesi kurtulacak. Kurtulmaya yakın iki aday, Kayseri ve G.Birliği.

BİLGİÇ: Karagümrük dışındaki 4 takım, kaybetseler bile direnç gösteriyorlar. Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci'yi ve diğer ustalarını devreye soktu. İyi savunurlarsa, puan alırlar. G.Birliği'nin G.Saray maçı, Volkan Demirel dönemi için ekstra puan vadediyor.

Yenilmezlerse, lige tırnaklarını geçirirler. Yine de düşme hattının; Karagümrük, Eyüp ve Kayserispor dizilişinin değişmeyeceğini düşünüyorum.