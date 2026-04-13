Galatasaray’a hücumcu sol bek! Şampiyonlar Ligi faktörü

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına start verdi. Sarı-kırmızılıların sol bek rotasyonuna takviyede bulunmayı hedeflediği belirtildi. Galatasaray'ın bu doğrultuda Premier Lig ekibinde forma giyen tecrübeli yıldızı radarına aldığı aktarıldı. RYAN SESSEGNON İDDİASI Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın Fulham forması giyen Ryan Sessegnon ile ilgilendiği vurgulandı. Galatasaray'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Sessegnon'un mevcut sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon kullanılmadan transferi bedelsiz gerçekleştirmeyi hedeflediği kaydedildi. Opsiyon maddesinin kullanılması halinde Galatasaray'ın Ryan Sessegnon'u minimum bonservisle transfer etmek istediği belirtildi. DEVLER LİGİ FAKTÖRÜ Ryan Sessegnon'un kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda devam etmek istediği ve transfere sıcak baktığı aktarıldı. Ryan Sessegnon, bu sezon Fulham'da 29 maça çıktı ve 2 gol ile 3 asist üretti. Fulham forması giyen tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Fulham altyapısında yetişen Ryan Sessegnon daha sonra Hoffenheim ile Tottenham formaları giydi ancak 2024-2025 sezonunda Fulham'a geri döndü.