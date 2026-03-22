Galatasaray’a Noa Lang müjdesi! Geri dönüş tarihi belli oldu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Liverpool ile deplasmanda oynanan maçta Victor Osimhen ve Noa Lang sakatlık yaşamıştı. Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Noa Lang'ın parmağında kesik meydana gelmişti. Sarı-kırmızılıların yıldızı, müsabaka sonrası İngiltere'de bir operasyon geçirmişti. GERİ DÖNÜŞ TARİHİ Galatasaray'da başarılı bir operasyon geçiren Noa Lang'ın durumunun belli olduğu kaydedildi. Takvim'in haberine göre; Noa Lang'ın 4 Nisan'da oynanacak Trabzonspor maçında sahada olmasının beklendiği aktarıldı. Hollandalı kanat oyuncusunun, dev maçta özel bir bandajla sahada olacağı belirtildi. 4 GOLE KATKI SAĞLADI Noa Lang, bu sezon Galatasaray'da 11 maça çıktı. Hollandalı kanat oyuncusu, bu süreçte 2 gol ve 2 asist üretti. Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu maddesi yer alıyor. Galatasaray, Noa Lang'ın kiralanması için Napoli'ye devre arasında 2 milyon euro ödedi. Hollanda Milli Takımı'nda 15 maçta şans bulan Noa Lang, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.