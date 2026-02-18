Trend
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden çılgın para! Juventus'u elediği an kasa dolup taşacak
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk turu maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, turu geçmesi durumunda önemli bir gelirin de sahibi olacak. Cimbom, sadece sportif açıdan değil maddi yönden de önemli bir kazanım sağlayacak. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.02.2026 09:51
Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 09:54