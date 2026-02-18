Trend Galeri Trend Spor Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden çılgın para! Juventus'u elediği an kasa dolup taşacak

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden çılgın para! Juventus'u elediği an kasa dolup taşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk turu maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, turu geçmesi durumunda önemli bir gelirin de sahibi olacak. Cimbom, sadece sportif açıdan değil maddi yönden de önemli bir kazanım sağlayacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.02.2026 09:51 Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 09:54
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam tarihi bir maç oynandı. Galatasaray, sahasında ağırladığı İtalyan ekibi Juventus'u 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızı takımın gollerini Sara, Lang (2), Sanchez ve Boey atarken, konuk takımın gollerini Koopmeiners kaydetti.

Cimbom, 9 Kasım 1988'deki Neuchatel Xamax galibiyetinden 37 yıl, 3 ay, 8 gün (13 bin 614 gün) sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol birden atarak kazandı.

JUVENTUS KARNESİ

Galatasaray, Juventus ile sahasında yaptığı 4. maçı da kaybetmedi. İlk olarak 16 Eylül 1998'de İtalya'da oynanan ve 2-2 sona eren Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta maçında karşı karşıya gelen iki takım, 7. randevularına çıktı.

Galatasaray, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. İtalyan temsilcisini 4. kez konuk eden sarı-kırmızılılar, üst üste 3. galibiyetini aldı. Galatasaray'ın İstanbul'da Juventus ile yaptığı ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

RAKİP LIVERPOOL YA DA TOTTENHAM

Galatasaray, Juventus'e elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool-Tottenham maçının galibiyle oynayacak.

DEVLER LİGİ'NDEN ÇILGIN PARA

Sportif açıdan tarihi bir zafer elde eden sarı-kırmızılılar, maddi yönden de ciddi bir ödülün sahibi olacak.

11 MİLYON EURO DAHA GELECEK

Okan Buruk'un öğrencileri, Juventus'u eleyip son 16 turuna kalabilirse kasasına 11 milyon Euro daha ekleyecek.

TÜM GELİR 50 MİLYON EURO'YU AŞACAK

Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 42 milyon 500 bin Euro'luk gelirin sahibi olmuştu.

JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, son 16 turunun play-off'unun rövanş maçında Juventus'a konuk olacak. 25 Şubat Çarşamba günü oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

DEVLER LİGİ PARA ÖDÜLLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer para ödülleri daha önce UEFA tarafından açıklanmıştı. UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlara 12 milyon 500 bin Euro ödeyecek.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final bileti alan takımlar 15 milyon Euro kazanacak. Finalistlere ise 18 milyon 500 bin Euro'luk ödül verilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşacak olan takım 6 milyon 500 bin Euro'luk geliri kasasına koyacak.