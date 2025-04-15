Galatasaray'a Süper Lig'den forvet! Montella'nın radarında...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bodrum FK'yi ağırlayacak. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunan sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Aslan, bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 15.04.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 21:46