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Galatasaray'a Süper Lig'den forvet! Montella'nın radarında...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bodrum FK'yi ağırlayacak. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunan sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Aslan, bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. İşte ayrıntılar...

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Giriş Tarihi: 15.04.2025 21:46 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 21:46
Galatasaray’a Süper Lig’den forvet! Montella’nın radarında...

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. işte haberin detayları...

Galatasaray’a Süper Lig’den forvet! Montella’nın radarında...

SIRADAKİ RAKİP BODRUM FK
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray’a Süper Lig’den forvet! Montella’nın radarında...

Aslan, son olarak deplasmanda Samsunspor'u mağlup etmiş ve önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

Galatasaray’a Süper Lig’den forvet! Montella’nın radarında...

Galatasaray, hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşarak taraftarını mutlu etmenin hesaplarını yapıyor.

Galatasaray’a Süper Lig’den forvet! Montella’nın radarında...

Cimbom, hedeflerine emin adımlarla ilerlerken gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başladı.