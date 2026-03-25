Galatasaray’a sürpriz öneri! İşte Mauro Icardi’nin alternatifi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi'nin geleceği konusunda belirsizlik devam ederken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'a Mauro Icardi'nin alternatifi için sürpriz bir öneri geldiği belirtildi. PATSON DAKA İDDİASI Fotomaç'ın haberine göre; Leicester City forması giyen Patson Daka'nın menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği belirtildi. 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın taktiğine uygun olarak gösterildiği aktarıldı. 7 GOLE KATKI SAĞLADI Patson Daka, bu sezon Leicester City'de 37 maçta forma şansı buldu ve 4 gol ile 3 asist üretti. Zambiyalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Patson Daka'nın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor. 30 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ Kafue Celtic'te futbola başlayan Patson Daka daha sonra Power Dynamos, Liefering ve RB Salzburg'da oynadı. Patson Daka için Leicester City, 2021-2022 sezonu başında 30 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi. Patson Daka, Zambiya Milli Takımı'nda 46 maça çıktı ve 21 kez rakip fileleri havalandırdı.