Galatasaray’a sürpriz öneri! İşte Mauro Icardi’nin alternatifi

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği henüz netlik kazanmazken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılılara, Arjantinli yıldızın alternatifi için öneride bulunulduğu aktarıldı.

Giriş Tarihi: 25.03.2026 19:02 Güncelleme Tarihi: 25.03.2026 19:03
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi'nin geleceği konusunda belirsizlik devam ederken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'a Mauro Icardi'nin alternatifi için sürpriz bir öneri geldiği belirtildi.

PATSON DAKA İDDİASI

Fotomaç'ın haberine göre; Leicester City forması giyen Patson Daka'nın menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği belirtildi.

27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın taktiğine uygun olarak gösterildiği aktarıldı.

7 GOLE KATKI SAĞLADI

Patson Daka, bu sezon Leicester City'de 37 maçta forma şansı buldu ve 4 gol ile 3 asist üretti.

Zambiyalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Patson Daka'nın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

30 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Kafue Celtic'te futbola başlayan Patson Daka daha sonra Power Dynamos, Liefering ve RB Salzburg'da oynadı.

Patson Daka için Leicester City, 2021-2022 sezonu başında 30 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Patson Daka, Zambiya Milli Takımı'nda 46 maça çıktı ve 21 kez rakip fileleri havalandırdı.