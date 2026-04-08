Galatasaray’a transfer müjdesi! Ayrılık planları yapıyor

Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların listesindeki yıldızın takımından ayrılmayı planladığı öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 08.04.2026 17:13 Güncelleme Tarihi: 08.04.2026 17:14
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına start verdi.

Savunma kurgusuna takviye yapma kararı alan Cimbom'un listesindeki yıldızla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın listesindeki yıldızın takımından ayrılmayı planladığı iddia edildi.

BENSEBAINI İDDİASI

Fotomaç'ın Cezayir basınına dayandırdığı habere göre; Borussia Dortmund forması giyen Ramy Bensebaini'nin takımdan ayrılmayı planladığı kaydedildi.

Tecrübeli stoperin, Galatasaray başta olmak üzere Türk takımlarının dikkatini çektiği belirtildi.

Ramy Bensebaini'nin başka bir ligde oynama fikrine sıcak baktığı vurgulandı.

DÜNYA KUPASI VURGUSU

Ramy Bensebaini'nin Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergilemesi halinde İtalyan ekiplerinin de harekete geçebileceği belirtildi.

30 yaşındaki stoper, bu sezon Borussia Dortmund'da 29 maça çıktı ve 6 gol ile 1 asist üretti.

Ramy Bensebaini'nin Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

SOL BEKTE DE OYNAYABİLİYOR

30 yaşındaki savunmacı stoperin yanı sıra sol bek bölgesinde de forma giyebiliyor.

Ramy Bensebaini'nin güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.