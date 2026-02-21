Galatasaray’a Victor Osimhen müjdesi! Transferde engel var

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın sezon başında rekor bedelle bonservisini aldığı Victor Osimhen için dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla Avrupa'dan çok sayıda dev kulübün radarına giren Nijeryalı oyuncu için yeni bir iddia ortaya atıldı. Victor Osimhen ile ilgilenen kulüpler arasında La Liga devi Atletico Madrid'in de yer aldığı belirtilmişti. TRANSFER İHTİMALİ ZOR Fichajes'in haberine göre; Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in Atletico Madrid'e transferinin olası görünmediği kaydedildi. Atletico Madrid'de Victor Osimhen transferinin mali nedenler sebebiyle zor olduğu vurgulandı. Victor Osimhen'in Galatasaray'da kazandığı yıllık ücretin Atletico Madrid'in maaş skalasının çok üzerinde olduğu belirtildi. TAVİZ VERMEK İSTEMİYORLAR Atletico Madrid'de maaş politikasının takımın temel taşları arasında yer aldığı ve bu konuda taviz verilmek istenmediği ifade edildi. Victor Osimhen'in Atletico Madrid'e transfer olmak istemesi halinde maaşında indirim yapması gerektiği belirtildi. Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray'da 23 maça çıktı. Nijeryalı golcü bu müsabakalarda 15 gol ile 5 asist üretti. SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK 27 yaşındaki santrforun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Victor Osimhen'in güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.