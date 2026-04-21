Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’a yıldız orta saha! Transferde dev rakip çıktı

Galatasaray’a yıldız orta saha! Transferde dev rakip çıktı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmalarına start verildi. Sarı-kırmızılıların, İtalya'da forma giyen tecrübeli orta saha ile ilgilendiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 21.04.2026 19:06
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da aynı zamanda transfer çalışmaları başladı.

Sarı-kırmızılıların, gelecek sezon orta saha bölgesine takviye yapmayı planladığı iddia edildi.

Galatasaray'ın İtalyan devinde forma giyen yıldız futbolcuya kanca attığı belirtildi.

KOOPMEINERS ISRARI

Tuttosport'un haberine göre; Galatasaray'ın Juventus forması giyen Teun Koopmeiners transferi için ısrarını sürdürdüğü belirtildi.

Sarı-kırmızılıların, geçtiğimiz transfer döneminde gündemine aldığı Teun Koopmeiners için sezon sonunda somut adımlar atmaya hazırlandığı kaydedildi.

Teun Koopmeiners transferinde Galatasaray'a dev bir takip olduğu vurgulandı.

UNITED DA PEŞİNDE

Premier Lig devlerinden Manchester United'ın da Teun Koopmeiners'ı yakından takip ettiği belirtildi.

Juventus'un Teun Koopmeiners transferi için en az 30 milyon euroluk bonservis talep ettiği kaydedildi.

Teun Koopmeiners, bu sezon Juventus'ta 40 maçta oynadı ve 2 gol ile 1 asist üretti.

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK

28 yaşındaki Hollandalı oyuncunun Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Orta sahanın yanı sıra ön libero ve stoperde de forma giyebilen Teun Koopmeiners'ın güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

#OKAN BURUK #GALATASARAY #TEUN KOOPMEİNERS #TRANSFER