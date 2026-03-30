Galatasaray’a Yunus Akgün’e dev talip! Transfer kararı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Cimbom'da forma giyen yıldızlarla ilgili de sıcak gelişmeler yaşandığı öğrenildi. Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün'a Avrupa'dan dev kulübün ilgisinin bulunduğu ve yıldız futbolcunun yerine düşünüldüğü aktarıldı. Yeni Asır'ın haberine göre; LaLiga devi Atletico Madrid'in Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü transfer listesine eklediği belirtildi. Atletico Madrid'in sezon sonunda takımdan ayrılacak Griezmann yerine Yunus Akgün'ü adaylar arasında belirlediği kaydedildi. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Yunus Akgün'ün ayrılığına onay vermeyi düşünmediği aktarıldı. Teklifin ayrıntılarına göre transfer kararının etkilenebileceği belirtildi. 17 GOLE KATKI SAĞLADI Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray'da 35 karşılaşmada forma şansı buldu ve 8 gol ile 9 asist üretti. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. AVRUPA'DA DAHA ÖNCE OYNADI Galatasaray altyapısında yetişen Yunus Akgün kiralık olarak Adana Demirspor ve Leicester City'de forma giydi. A Milli Futbol Takımı'nda 17 maça çıkan Yunus Akgün, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.