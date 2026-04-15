Galatasaray'da 4 yıldızla birden yollar ayrılıyor! Yılların geleneği sona eriyor...

Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken lider konumda bulunan Galatasaray'da sezon sonu değişiklikler yaşanacak. Okan Buruk önderliğindeki sarı-kırmızılılar, Icardi ve Asprilla kararını verdi. Cimbom'un Davinson Sanchez ve Lucas Torreira için düşüncesi de ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 15.04.2026 06:57
Galatasaray’da 4 yıldızla birden yollar ayrılıyor! Yılların geleneği sona eriyor...

Süper Lig'in 29.haftasında Kocaelispor ile sahasında 1-1 berabere kalan Galatasaray'da eleştiriler başladı.

Galatasaray’da 4 yıldızla birden yollar ayrılıyor! Yılların geleneği sona eriyor...

Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımda bulunan bazı futbolculara hem stadyumda hem de sosyal medyadan tepki gösterdi.

Galatasaray’da 4 yıldızla birden yollar ayrılıyor! Yılların geleneği sona eriyor...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Cimbom, mevcut kadroda da önemli değişiklikler yapmayı planlıyor.

Galatasaray’da 4 yıldızla birden yollar ayrılıyor! Yılların geleneği sona eriyor...

Teknik direktör Okan Buruk liderliğindeki Galatasaray, 26. kupayı da alıp değişim için gaza basmak istiyor.

Galatasaray’da 4 yıldızla birden yollar ayrılıyor! Yılların geleneği sona eriyor...

LATİN EKOLÜNE VEDA

Bu doğrultuda Muslera'nın 14 sene kalesini koruduğu Galatasaray, yıllardır benimsediği Latin ekolüne sezon sonunda veda edebilir.

Galatasaray’da 4 yıldızla birden yollar ayrılıyor! Yılların geleneği sona eriyor...

ICARDI VE ASPRILLA YOLCU

Sözleşmesi haziran ayında bitecek Arjantinli Icardi'ye yeni teklif yapmayan sarı-kırmızılı kulüp, Kolombiyalı Asprilla'nın opsiyonunu kullanmayacak.

Galatasaray’da 4 yıldızla birden yollar ayrılıyor! Yılların geleneği sona eriyor...

TORREIRA VE DAVINSON KARARI

Şampiyonluğun tehlikeye girmesiyle Lucas Torreira ve Davinson Sanchez'in durumu da kritik bir hâl aldı.

Galatasaray’da 4 yıldızla birden yollar ayrılıyor! Yılların geleneği sona eriyor...

YOLLAR AYRILABİLİR

Güney Amerika'ya dönme isteğini çoğu röportajında dile getiren Uruguaylı Torreira ile sezon sonunda yollar ayrılabilir.

Galatasaray’da 4 yıldızla birden yollar ayrılıyor! Yılların geleneği sona eriyor...

SANCHEZ'İN SATIŞINA YEŞİL IŞIK

Galatasaray cephesi, iyi bir transfer teklifi gelmesi halinde Kolombiyalı Sanchez'in satışına da sıcak bakıyor.

Galatasaray’da 4 yıldızla birden yollar ayrılıyor! Yılların geleneği sona eriyor...

DOYMUŞLUK VE MENTAL YORGUNLUK

Dört sezondur aynı oyuncu grubuyla ilerleyen sarı-kırmızılıların bu sezon Süper Lig'de daha çok puan kaybetme sebebi, doymuşluk ve mental yorgunluk olarak gösteriliyor.

Galatasaray’da 4 yıldızla birden yollar ayrılıyor! Yılların geleneği sona eriyor...

Sarı-kırmızılı takımda teknik heyet ve yönetim, şampiyonluk halinde de kadroda değişime gitmeyi planlıyor.

              

Galatasaray’da 4 yıldızla birden yollar ayrılıyor! Yılların geleneği sona eriyor...

GALATASARAY FİKSTÜR

Galatasaray, Süper Lig'in 30.haftasında Gençlerbirliği ile Ankara'da karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray’da 4 yıldızla birden yollar ayrılıyor! Yılların geleneği sona eriyor...

22 Nisan Çarşamba günü kupada Gençlerbirliği ile bu kez evinde oynayacak sarı-kırmızılılar, 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak.