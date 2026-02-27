Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da 6 maçlık zorlu fikstür! Mart ayı çok yoğun geçecek

Galatasaray’da 6 maçlık zorlu fikstür! Mart ayı çok yoğun geçecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen Galatasaray'ı bekleyen fikstür belli oldu. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Liverpool maçlarının yanı sıra bir de derbi oynayacak.

Giriş Tarihi: 27.02.2026 20:15 Güncelleme Tarihi: 27.02.2026 20:16
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna adını yazdırdı.

Galatasaray'da kısa süre içerisinde oynanacak maçlar sarı-kırmızılıların sezon sonu hedeflerine doğrudan etki edecek.

İLK MAÇ ALANYASPOR'LA

Galatasaray'ın zorlu fikstürdeki ilk rakibi Alanyaspor olacak. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'u İstanbul'da 28 Şubat'ta konuk edecek.

Galatasaray, 3 Mart'ta yine Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor deplasmanında sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Galatasaray, 7 Mart'ta ise Beşiktaş deplasmanına konuk olacak.

LIVERPOOL MAÇI

Galatasaray, 10 Mart'ta Liverpool'u İstanbul'da konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda avantaj arayacak.

Galatasaray, Liverpool maçından sonra kendi evinde bu kez Başakşehir'i ağırlayacak.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 18 Mart'ta ise Liverpool ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

GÖZTEPE MAÇI ERTELENDİ

Galatasaray'ın Süper Lig'in 27'nci haftasındaki Göztepe maçı daha önce açıklanan kararla birlikte ertelendi. Galatasaray gibi Avrupa kupalarında mücadelesini sürdüren Samsunspor'un da Süper Lig'in 27. haftasındaki Rizespor maçı ileri bir tarihe atıldı.

Galatasaray yoğun maç takvimi sonrasında milli araya girecek. Sarı-kırmızılılar, 28 Şubat ile 18 Mart arasında 6 maça çıkacak.