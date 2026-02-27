Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da 6 maçlık zorlu fikstür! Mart ayı çok yoğun geçecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen Galatasaray'ı bekleyen fikstür belli oldu. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Liverpool maçlarının yanı sıra bir de derbi oynayacak.

Giriş Tarihi: 27.02.2026 20:15 Güncelleme Tarihi: 27.02.2026 20:16