Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da Alanyaspor maçında 8 eksik! Türkiye Kupası kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray’da Alanyaspor maçında 8 eksik! Türkiye Kupası kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının son haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımda 8 futbolcu kamp kadrosunda yer almadı.

Giriş Tarihi: 02.03.2026 16:55 Güncelleme Tarihi: 02.03.2026 16:56
Galatasaray’da Alanyaspor maçında 8 eksik! Türkiye Kupası kamp kadrosu açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının son haftasında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına konuk olacak.

Galatasaray’da Alanyaspor maçında 8 eksik! Türkiye Kupası kamp kadrosu açıklandı

Sarı-kırmızılı takımın Alanyaspor maçı kamp kadrosu resmen açıklandı.

Galatasaray’da Alanyaspor maçında 8 eksik! Türkiye Kupası kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray'da tam 8 futbolcu, Alanyaspor maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Galatasaray’da Alanyaspor maçında 8 eksik! Türkiye Kupası kamp kadrosu açıklandı

AKTİF DİNLENDİRME VURGUSU

Galatasaray'da aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray’da Alanyaspor maçında 8 eksik! Türkiye Kupası kamp kadrosu açıklandı

Sarı-kırmızılılarda hafif ağrıları bulunan ve risk alınmak istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ile Mauro Icardi de, Alanya'ya götürülmedi.

Galatasaray’da Alanyaspor maçında 8 eksik! Türkiye Kupası kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray'da Alanyaspor maçı kamp kadrosunda Okan Buruk, 21 futbolcuya yer verdi.

Galatasaray’da Alanyaspor maçında 8 eksik! Türkiye Kupası kamp kadrosu açıklandı

İŞTE KAMP KADROSU

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: Jakobs, Sara, Sane, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Arda Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Nhaga, Lang, Singo, Boey.

Galatasaray’da Alanyaspor maçında 8 eksik! Türkiye Kupası kamp kadrosu açıklandı

CAN ARMANDO GÜNER KAFİLEDE

Galatasaray'da Can Armando Güner, ilk maçına Alanyaspor karşısında çıkabilir.

Galatasaray’da Alanyaspor maçında 8 eksik! Türkiye Kupası kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda 9 puan toplama başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılıların deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor ise 7 puanda.

Galatasaray’da Alanyaspor maçında 8 eksik! Türkiye Kupası kamp kadrosu açıklandı

ŞİFRESİZ OLARAK A HABER'DE

Galatasaray'ın Alanyaspor'a konuk olacağı mücadele yarın akşam A Haber ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.