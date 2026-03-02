Galatasaray’da Alanyaspor maçında 8 eksik! Türkiye Kupası kamp kadrosu açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının son haftasında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Sarı-kırmızılı takımın Alanyaspor maçı kamp kadrosu resmen açıklandı. Galatasaray'da tam 8 futbolcu, Alanyaspor maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi. AKTİF DİNLENDİRME VURGUSU Galatasaray'da aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina kamp kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılılarda hafif ağrıları bulunan ve risk alınmak istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ile Mauro Icardi de, Alanya'ya götürülmedi. Galatasaray'da Alanyaspor maçı kamp kadrosunda Okan Buruk, 21 futbolcuya yer verdi. İŞTE KAMP KADROSU Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: Jakobs, Sara, Sane, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Arda Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Nhaga, Lang, Singo, Boey. CAN ARMANDO GÜNER KAFİLEDE Galatasaray'da Can Armando Güner, ilk maçına Alanyaspor karşısında çıkabilir. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda 9 puan toplama başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılıların deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor ise 7 puanda. ŞİFRESİZ OLARAK A HABER'DE Galatasaray'ın Alanyaspor'a konuk olacağı mücadele yarın akşam A Haber ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.