Trend
Galeri
Trend Spor
Galatasaray'da ara transferin faturası belli oldu! Okan Buruk'tan Asprilla ve Nhaga kararı...
Galatasaray'da ara transferin faturası belli oldu! Okan Buruk'tan Asprilla ve Nhaga kararı...
Süper Lig devi Galatasaray, ara transfer döneminde gençliğe yatırım yaptı. Okan Buruk liderliğindeki sarı-kırmızılılar, kulübesini güçlendirdi. Eksikler, gençlerle bir bir tamamlandı. Takıma dahil edilen 5 oyuncunun toplam maliyeti de belli oldu. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 07.02.2026 09:53