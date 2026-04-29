Galatasaray’da ayrılık kararı! Geldiği gibi gidiyor

Samsunspor'u mağlup etmesi halinde üst üste dördüncü kez Süper Lig şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray'da kadro planlama çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılarda ayrılacak ilk isim belli oldu.

Giriş Tarihi: 29.04.2026 17:22
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için kadro planlama çalışmalarına start verildi.

Sarı-kırmızılı takımda gelecek sezon öncesi yaşanacak ilk ayrılığın belli olduğu öne sürüldü.

Cimbom'un yıldız futbolcu ile gelecek sezon devam etmeyeceği vurgulandı.

NOA LANG VEDA EDİYOR

La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Galatasaray'da Napoli'den kiralanan Noa Lang ile ayrılık kararı alındı.

Sarı-kırmızılıların, tecrübeli futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı belirtildi.

Napoli'nin gelecek sezon Noa Lang'ı kadrosunda düşündüğü vurgulandı.

İSTİKRAR SORUNU VURGUSU

Noa Lang'ın Galatasaray'da zaman zaman etkili performanslar sergilemesine rağmen istikrar sorunu yaşadığı vurgulandı.

Napoli'nin Hollandalı futbolcunun yeteneklerine hala güvendiği ifade edildi.

4 GOLE ETKİ SAĞLADI

Noa Lang, bu sezon Galatasaray'da 16 maçta forma şansı buldu ve 2 gol ile 2 asist üretti.

26 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

30 MİLYON EUROLUK OPSİYON

Galatasaray ile Napoli arasındaki anlaşmada 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu yer alıyor.

Galatasaray, Noa Lang'ın kiralanması karşılığında Napoli'ye devre arasında 2 milyon euro ödedi.

Hollanda Milli Takımı'nda 15 karşılaşmada oynayan Noa Lang, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
