Galatasaray’da ayrılık kararı! Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası bileti kesildi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gelecek sezon için kadro planlama çalışmaları sürerken çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımda, Türkiye Kupası'na veda sonrası radikal bir karar geldiği kaydedildi. Cimbom'un dev bonservisle transfer ettiği tecrübeli futbolcu ile yollarını ayırmayı planladığı vurgulandı. SINGO'DA VEDA İHTİMALİ A Spor'un haberine göre; Galatasaray'da Wilfried Singo'nun sezon sonunda takıma veda edebileceği belirtildi. Cimbom'da bir türlü beklenen katkıyı veremeyen Wilfried Singo için Napoli'nin girişimlerde bulunduğu ifade edildi. Galatasaray yönetiminin, iyi bir teklif gelmesi halinde Wilfried Singo'nun ayrılığına onay vereceği kaydedildi. 26 MAÇTA FORMA GİYDİ Wilfried Singo, bu sezon Galatasaray'da 26 mücadelede süre aldı. Tecrübeli savunmacı bu süreçte 2 gol ve 3 asist üretti. 25 yaşındaki savunma oyuncusunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek. Wilfried Singo'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. DEV BONSERVİS ÖDENDİ Galatasaray, Wilfried Singo transferi için sezon başında Monaco'ya 30 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi. Denguele'de futbola başlayan Wilfried Singo daha sonra Torino forması giydi.