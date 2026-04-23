Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da ayrılık kararı! Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası bileti kesildi

Galatasaray’da ayrılık kararı! Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası bileti kesildi

Galatasaray'da Gençlerbirliği karşısında alınan şok mağlubiyet sonrası dikkat çeken bir karara imza atıldığı öne sürüldü. Tecrübeli oyuncu ile ayrılık kararı alındığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 23.04.2026 17:50
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gelecek sezon için kadro planlama çalışmaları sürerken çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı takımda, Türkiye Kupası'na veda sonrası radikal bir karar geldiği kaydedildi.

Cimbom'un dev bonservisle transfer ettiği tecrübeli futbolcu ile yollarını ayırmayı planladığı vurgulandı.

SINGO'DA VEDA İHTİMALİ

A Spor'un haberine göre; Galatasaray'da Wilfried Singo'nun sezon sonunda takıma veda edebileceği belirtildi.

Cimbom'da bir türlü beklenen katkıyı veremeyen Wilfried Singo için Napoli'nin girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

Galatasaray yönetiminin, iyi bir teklif gelmesi halinde Wilfried Singo'nun ayrılığına onay vereceği kaydedildi.

26 MAÇTA FORMA GİYDİ

Wilfried Singo, bu sezon Galatasaray'da 26 mücadelede süre aldı. Tecrübeli savunmacı bu süreçte 2 gol ve 3 asist üretti.

25 yaşındaki savunma oyuncusunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek.

Wilfried Singo'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

DEV BONSERVİS ÖDENDİ

Galatasaray, Wilfried Singo transferi için sezon başında Monaco'ya 30 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Denguele'de futbola başlayan Wilfried Singo daha sonra Torino forması giydi.

#GALATASARAY #GENÇLERBİRLİĞİ #OKAN BURUK #WİLFRİED SİNGO