Galatasaray’da ayrılık kararı! Yönetime bildirdi

Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Cimbom'da tecrübeli futbolcunun ayrılık kararı aldığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 22.03.2026 17:17 Güncelleme Tarihi: 22.03.2026 17:18
Galatasaray’da ayrılık kararı! Yönetime bildirdi

Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlarken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılmak istediği kaydedildi.

Galatasaray’da ayrılık kararı! Yönetime bildirdi

Milli futbolcunun bu kararını yönetime bildirdiği aktarıldı.

Galatasaray’da ayrılık kararı! Yönetime bildirdi

KAAN AYHAN İDDİASI

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın sezon sonunda veda edecek isimlerin başında geldiği kaydedildi.

Galatasaray’da ayrılık kararı! Yönetime bildirdi

Sarı-kırmızılı takımda geniş kadroda yer bulamayan Kaan Ayhan'ın takımdan ayrılmaya hazırlandığı vurgulandı.

Galatasaray’da ayrılık kararı! Yönetime bildirdi

Kaan Ayhan'ın eski takımı Schalke başta olmak üzere çok sayıda teklif aldığı vurgulandı.

Galatasaray’da ayrılık kararı! Yönetime bildirdi

ŞANS BULMAK İSTİYOR

Kaan Ayhan'ın daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi.

Galatasaray’da ayrılık kararı! Yönetime bildirdi

Galatasaray yönetiminin, Kaan Ayhan'ın bu isteğine kayıtsız kalmadığı ifade edildi.

Galatasaray’da ayrılık kararı! Yönetime bildirdi

Kaan Ayhan, bu sezon Galatasaray'da 24 maçta forma şansı buldu.

Galatasaray’da ayrılık kararı! Yönetime bildirdi

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

31 yaşındaki ön liberonun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Galatasaray’da ayrılık kararı! Yönetime bildirdi

Kaan Ayhan'ın güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’da ayrılık kararı! Yönetime bildirdi

Schalke altyapısında yetişen Kaan Ayhan daha sonra Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ve Sassuolo'da oynadı.

Galatasaray’da ayrılık kararı! Yönetime bildirdi

A Milli Futbol Takımı'nda 72 maça çıkan Kaan Ayhan, rakip fileleri 5 kez havalandırdı.