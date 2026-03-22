Galatasaray’da ayrılık kararı! Yönetime bildirdi

Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlarken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılmak istediği kaydedildi. Milli futbolcunun bu kararını yönetime bildirdiği aktarıldı. KAAN AYHAN İDDİASI Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın sezon sonunda veda edecek isimlerin başında geldiği kaydedildi. Sarı-kırmızılı takımda geniş kadroda yer bulamayan Kaan Ayhan'ın takımdan ayrılmaya hazırlandığı vurgulandı. Kaan Ayhan'ın eski takımı Schalke başta olmak üzere çok sayıda teklif aldığı vurgulandı. ŞANS BULMAK İSTİYOR Kaan Ayhan'ın daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi. Galatasaray yönetiminin, Kaan Ayhan'ın bu isteğine kayıtsız kalmadığı ifade edildi. Kaan Ayhan, bu sezon Galatasaray'da 24 maçta forma şansı buldu. SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK 31 yaşındaki ön liberonun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Kaan Ayhan'ın güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor. Schalke altyapısında yetişen Kaan Ayhan daha sonra Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ve Sassuolo'da oynadı. A Milli Futbol Takımı'nda 72 maça çıkan Kaan Ayhan, rakip fileleri 5 kez havalandırdı.