Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz fırtınası! Kaptan olarak sahaya çıktı

Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray'da Okan Buruk, Victor Osimhen'in yokluğunda en uçta Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi. Mauro Icardi'nin yedek beklediği maça ilk 11'de çıkan Barış Alper Yılmaz kaptanlık pazubandını takan isim oldu. SANE ORTALADI, BARIŞ BİTİRDİ 5. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan kazandığı duran topta Leroy Sane ortasını yaptı. Barış Alper Yılmaz kafa vuruşuyla ağları havalandırdı. Barış Alper Yılmaz, bu sezon Süper Lig'de 7. kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Barış Alper Yılmaz gol sevincinde kaptanlık pazubandını işaret etti. FORVETTE 8 GOLE ETKİ Barış Alper Yılmaz'ın forvette oynadığı maçlarda skora olan etkisi dikkat çekti. Milli futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 5 maçta forvette görev aldı. Barış Alper Yılmaz bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asist üretti. 26 GOLE ETKİ ETTİ Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray'da toplamda 43'üncü kez sahaya çıktı. Milli oyuncu bu süreçte 11 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.