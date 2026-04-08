Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz fırtınası! Kaptan olarak sahaya çıktı

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında ertelenen maçta Göztepe'ye konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz performansıyla dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 08.04.2026 20:31
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz fırtınası! Kaptan olarak sahaya çıktı

Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz fırtınası! Kaptan olarak sahaya çıktı

Galatasaray'da Okan Buruk, Victor Osimhen'in yokluğunda en uçta Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz fırtınası! Kaptan olarak sahaya çıktı

Mauro Icardi'nin yedek beklediği maça ilk 11'de çıkan Barış Alper Yılmaz kaptanlık pazubandını takan isim oldu.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz fırtınası! Kaptan olarak sahaya çıktı

SANE ORTALADI, BARIŞ BİTİRDİ

5. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan kazandığı duran topta Leroy Sane ortasını yaptı. Barış Alper Yılmaz kafa vuruşuyla ağları havalandırdı.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz fırtınası! Kaptan olarak sahaya çıktı

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Süper Lig'de 7. kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz fırtınası! Kaptan olarak sahaya çıktı

Barış Alper Yılmaz gol sevincinde kaptanlık pazubandını işaret etti.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz fırtınası! Kaptan olarak sahaya çıktı

FORVETTE 8 GOLE ETKİ

Barış Alper Yılmaz'ın forvette oynadığı maçlarda skora olan etkisi dikkat çekti.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz fırtınası! Kaptan olarak sahaya çıktı

Milli futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 5 maçta forvette görev aldı. Barış Alper Yılmaz bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asist üretti.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz fırtınası! Kaptan olarak sahaya çıktı

26 GOLE ETKİ ETTİ

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray'da toplamda 43'üncü kez sahaya çıktı.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz fırtınası! Kaptan olarak sahaya çıktı

Milli oyuncu bu süreçte 11 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.