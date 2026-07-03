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Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’a 3 talip var! Sürpriz iddia

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'a 3 talibin olduğu iddia edildi. Tecrübeli kanat oyuncusunun geleceği konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Giriş Tarihi: 03.07.2026 19:47 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 19:48
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’a 3 talip var! Sürpriz iddia

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın geleceği ile ilgili sıcak gelişmelerin yaşandığı öğrenildi.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’a 3 talip var! Sürpriz iddia

Tecrübeli futbolcu için İngiltere'den talibin olduğu aktarıldı.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’a 3 talip var! Sürpriz iddia

Nottingham Forest'ın Barış Alper Yılmaz için harekete geçtiği belirtildi.

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Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’a 3 talip var! Sürpriz iddia

YENİDEN DEVREYE GİRDİLER

Tuttomercato'nun haberine göre; Nottingham Forest'ın Barış Alper Yılmaz'la yeniden ilgilendiği kaydedildi.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’a 3 talip var! Sürpriz iddia

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon 40 milyon euro istemesi nedeniyle Nottingham Forest'ın transferde geri adım attığı vurgulandı.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’a 3 talip var! Sürpriz iddia

Milli futbolcunun, geride kalan sezondaki performansı sonrası Nottingham Forest'ın ilgisinin sürdüğü belirtildi.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’a 3 talip var! Sürpriz iddia

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Nottingham Forest'ın Barış Alper Yılmaz transferinde yalnız olmadığı aktarıldı.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’a 3 talip var! Sürpriz iddia

Serie A'dan Napoli ve Roma'nın da Barış Alper Yılmaz'ı yakından takip ettiği belirtildi.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’a 3 talip var! Sürpriz iddia

Barış Alper Yılmaz, geride kalan sezonda Galatasaray'da 49 maça çıktı ve 12 gol ile 16 asist üretti.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’a 3 talip var! Sürpriz iddia

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’a 3 talip var! Sürpriz iddia

Barış Alper Yılmaz'ın güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BARIŞ ALPER YILMAZ #GALATASARAY #TRANSFER