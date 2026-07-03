Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’a 3 talip var! Sürpriz iddia

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın geleceği ile ilgili sıcak gelişmelerin yaşandığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcu için İngiltere'den talibin olduğu aktarıldı. Nottingham Forest'ın Barış Alper Yılmaz için harekete geçtiği belirtildi. YENİDEN DEVREYE GİRDİLER Tuttomercato'nun haberine göre; Nottingham Forest'ın Barış Alper Yılmaz'la yeniden ilgilendiği kaydedildi. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon 40 milyon euro istemesi nedeniyle Nottingham Forest'ın transferde geri adım attığı vurgulandı. Milli futbolcunun, geride kalan sezondaki performansı sonrası Nottingham Forest'ın ilgisinin sürdüğü belirtildi. BAŞKA TALİPLERİ DE VAR Nottingham Forest'ın Barış Alper Yılmaz transferinde yalnız olmadığı aktarıldı. Serie A'dan Napoli ve Roma'nın da Barış Alper Yılmaz'ı yakından takip ettiği belirtildi. Barış Alper Yılmaz, geride kalan sezonda Galatasaray'da 49 maça çıktı ve 12 gol ile 16 asist üretti. SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Barış Alper Yılmaz'ın güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.