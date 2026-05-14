Galatasaray’da Bernardo Silva için dev hamle! İstanbul’a geliyor

Süper Lig'de peş peşe dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray'da Bernardo Silva transferi için çalışmalar hız kazandı. Portekizli futbolcunun transferi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 14.05.2026 17:03 Güncelleme Tarihi: 14.05.2026 17:04
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Cimbom'un bu doğrultuda transfer rotasını Bernardo Silva'ya çevirdiği aktarıldı.

Galatasaray'ın Bernardo Silva transferinde sıcak gelişmeler yaşandığı öne sürüldü.

İSTANBUL'A GELİYOR

Fanatik'in haberine göre; Bernardo Silva'nın temsilcisinin hafta sonunda İstanbul'a geleceği kaydedildi.

Bernardo Silva'nın temsilcisinin, Galatasaraylı yöneticilerle masaya oturacağı vurgulandı.

8 GOLE KATKI SAĞLADI

Bernardo Silva, bu sezon Manchester City'de 50 maça çıktı ve 3 gol ile 5 asist üretti.

31 yaşındaki on numara, sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak.

Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.

DEV TAKIMLARDA OYNADI

Benfica altyapısında yetişen Bernardo Silva daha sonra Monaco ve Manchester City'de oynadı.

Portekiz Milli Takımı'nda 107 maçta şans bulan Bernardo Silva, 14 kez rakip fileleri havalandırdı.

Bernardo Silva'nın transferi için Barcelona ile Juventus'un da devrede olduğu iddia edilmişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
