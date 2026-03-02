Galatasaray’da Beşiktaş maçı planı! Şifresi Kadıköy

Türkiye Kupası'nda 3'te 3 yapan Galatasaray, üst tura çıkmayı garantiledi ve gruptaki son maçında Alanyaspor'a konuk olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş ve Liverpool maçlarını düşünerek Türkiye Kupası'nda rotasyona gidecek. Okan Buruk, kaleden forvete kadar birçok oyuncusunu dinlendirecek. ZOR MAÇLAR PEŞ PEŞE Sarı-kırmızılı takımı, Süper Lig ve Avrupa'da birbirinden zorlu iki maç bekliyor: Beşiktaş ve Liverpool... Galatasaray teknik heyeti Beşiktaş maçına 'şampiyonluk maçı' olarak bakıyor. TÜM KONSANTRASYON BEŞİKTAŞ'TA Sarı-kırmızılılarda teknik ekip, hafta boyunca tüm konsantrasyonu ezeli rakiplerine verecek. Oyuncular, zorlu maçın ardından Liverpool'u düşünmeye başlayacak. DOLMABAHÇE'NİN ŞİFRESİ KADIKÖY Son yıllarda Beşiktaş deplasmanında istediğini alamayan Galatasaray, Dolmabahçe'nin şifresini Kadıköy olarak belirledi. Sarı-kırmızılılarda, Fenerbahçe'ye hazırlanıldığı gibi rakip analizine kafa yorulacak. Galatasaray'da derbi öncesi sessiz kalınacak ve Beşiktaş galibiyetine motive olunacak.