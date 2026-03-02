Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da Beşiktaş maçı planı! Şifresi Kadıköy

Galatasaray’da Beşiktaş maçı planı! Şifresi Kadıköy

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, Dolmabahçe'deki maçın planını belirledi.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 02.03.2026 07:01
Galatasaray’da Beşiktaş maçı planı! Şifresi Kadıköy

Türkiye Kupası'nda 3'te 3 yapan Galatasaray, üst tura çıkmayı garantiledi ve gruptaki son maçında Alanyaspor'a konuk olacak.

Galatasaray’da Beşiktaş maçı planı! Şifresi Kadıköy

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş ve Liverpool maçlarını düşünerek Türkiye Kupası'nda rotasyona gidecek.

Galatasaray’da Beşiktaş maçı planı! Şifresi Kadıköy

Okan Buruk, kaleden forvete kadar birçok oyuncusunu dinlendirecek.

Galatasaray’da Beşiktaş maçı planı! Şifresi Kadıköy

ZOR MAÇLAR PEŞ PEŞE

Sarı-kırmızılı takımı, Süper Lig ve Avrupa'da birbirinden zorlu iki maç bekliyor: Beşiktaş ve Liverpool…

Galatasaray’da Beşiktaş maçı planı! Şifresi Kadıköy

Galatasaray teknik heyeti Beşiktaş maçına 'şampiyonluk maçı' olarak bakıyor.

Galatasaray’da Beşiktaş maçı planı! Şifresi Kadıköy

TÜM KONSANTRASYON BEŞİKTAŞ'TA

Sarı-kırmızılılarda teknik ekip, hafta boyunca tüm konsantrasyonu ezeli rakiplerine verecek.

Galatasaray’da Beşiktaş maçı planı! Şifresi Kadıköy

Oyuncular, zorlu maçın ardından Liverpool'u düşünmeye başlayacak.

Galatasaray’da Beşiktaş maçı planı! Şifresi Kadıköy

DOLMABAHÇE'NİN ŞİFRESİ KADIKÖY

Son yıllarda Beşiktaş deplasmanında istediğini alamayan Galatasaray, Dolmabahçe'nin şifresini Kadıköy olarak belirledi.

Galatasaray’da Beşiktaş maçı planı! Şifresi Kadıköy

Sarı-kırmızılılarda, Fenerbahçe'ye hazırlanıldığı gibi rakip analizine kafa yorulacak.

Galatasaray’da Beşiktaş maçı planı! Şifresi Kadıköy

Galatasaray'da derbi öncesi sessiz kalınacak ve Beşiktaş galibiyetine motive olunacak.