Galatasaray’da bir transfer daha bitme aşamasında! Teklif kabul edildi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Napoli'den Noa Lang ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların bir transferde daha sona yaklaştığı öne sürüldü. Süper Lig devinin, kariyerini İspanya'da sürdüren genç oyuncuyu renklerine bağlamayı hedeflediği vurgulandı. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray'ın Girona forması giyen Yaser Asprilla transferinde sona yaklaştığı aktarıldı. OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ Galatasaray'ın Yaser Asprilla transferi için Girona ile anlaşma sağladığı vurgulandı. Yaser Asprilla'nın sözleşmesinde şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu maddesinin yer aldığı kaydedildi. Yaser Asprilla'nın satın alma opsiyonunun 23 milyon euro olduğu belirtildi. 2 GOLE KATKI SAĞLADI Yaser Asprilla, bu sezon Girona'da 17 maça çıktı. Genç oyuncu bu mücadelelerde 1 gol ve 1 asist üretti. Kolombiyalı oyuncunun mevcut sözleşmesi 2030'da sona erecek. Yaser Asprilla'nın güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Envigado altyapısında yetişen Yaser Asprilla daha sonra Watford'da oynadı. Girona, 2024-2025 sezonu başında genç oyuncu için 18 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi. 22 yaşındaki Yaser Asprilla, Kolombiya Milli Takımı'nda 11 maçta süre aldı ve rakip fileleri 2 kez havalandırdı.