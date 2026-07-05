Galatasaray’da Bruno Fernandes ısrarı! Dev bonservis beklentisi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Bruno Fernandes transferi için çalışmaların hızlandırıldığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların, yıldız futbolcunun transferi konusunda ısrarının sürdüğü öğrenildi. Manchester United'ın Bruno Fernandes transferi için talep ettiği bonservisin netlik kazandığı aktarıldı. 45 MİLYON EURO TALEBİ Takvim'in haberine göre; Manchester United'ın Bruno Fernandes için 45 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. 31 yaşındaki on numaranın, 21 milyon euro maaş talep ettiği aktarıldı. Galatasaray'ı Bruno Fernandes transferinde maaştan çok bonservis kısmının düşündürdüğü ifade edildi. Galatasaray'ın Bruno Fernandes transferi için kısa süre içerisinde Manchester United ile pazarlık masasına oturacağı kaydedildi. OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR Okan Buruk'un Bruno Fernandes transferini çok istediği belirtildi. Bruno Fernandes'in Manchester United ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Portekizli on numaranın güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor. 65 MİLYON EUROYA İMZA ATTI Manchester United, Bruno Fernandes transferi için 2019-2020 sezonu devre arasında 65 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.