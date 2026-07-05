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Galatasaray’da Bruno Fernandes ısrarı! Dev bonservis beklentisi

Galatasaray'ın Manchester United forması giyen Bruno Fernandes transferinde yeniden devreye girdiği iddia edildi. Tecrübeli futbolcu için istenen bonservis bedeli netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 05.07.2026 17:04 Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 17:05
Galatasaray’da Bruno Fernandes ısrarı! Dev bonservis beklentisi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Bruno Fernandes transferi için çalışmaların hızlandırıldığı ortaya çıktı.

Galatasaray’da Bruno Fernandes ısrarı! Dev bonservis beklentisi

Sarı-kırmızılıların, yıldız futbolcunun transferi konusunda ısrarının sürdüğü öğrenildi.

Galatasaray’da Bruno Fernandes ısrarı! Dev bonservis beklentisi

Manchester United'ın Bruno Fernandes transferi için talep ettiği bonservisin netlik kazandığı aktarıldı.

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Galatasaray’da Bruno Fernandes ısrarı! Dev bonservis beklentisi

45 MİLYON EURO TALEBİ

Takvim'in haberine göre; Manchester United'ın Bruno Fernandes için 45 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

Galatasaray’da Bruno Fernandes ısrarı! Dev bonservis beklentisi

31 yaşındaki on numaranın, 21 milyon euro maaş talep ettiği aktarıldı.

Galatasaray’da Bruno Fernandes ısrarı! Dev bonservis beklentisi

Galatasaray'ı Bruno Fernandes transferinde maaştan çok bonservis kısmının düşündürdüğü ifade edildi.

Galatasaray’da Bruno Fernandes ısrarı! Dev bonservis beklentisi

Galatasaray'ın Bruno Fernandes transferi için kısa süre içerisinde Manchester United ile pazarlık masasına oturacağı kaydedildi.

Galatasaray’da Bruno Fernandes ısrarı! Dev bonservis beklentisi

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Okan Buruk'un Bruno Fernandes transferini çok istediği belirtildi.

Galatasaray’da Bruno Fernandes ısrarı! Dev bonservis beklentisi

Bruno Fernandes'in Manchester United ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Galatasaray’da Bruno Fernandes ısrarı! Dev bonservis beklentisi

Portekizli on numaranın güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’da Bruno Fernandes ısrarı! Dev bonservis beklentisi

65 MİLYON EUROYA İMZA ATTI

Manchester United, Bruno Fernandes transferi için 2019-2020 sezonu devre arasında 65 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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