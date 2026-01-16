Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da Can Armando Güner için anlaşma tamam! İşte geliş tarihi

Galatasaray'da kurmayların uzun süredir transferi için uğraştığı Can Armando Güner için anlaşma sağladığı iddia edildi. Genç futbolcunun, Galatasaray'a katılacağı tarih belli oldu.

Giriş Tarihi: 16.01.2026 20:08 Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 20:10
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmayların transfer listesinde yer alan Can Armando Güner için dikkat çeken bir gelişme yaşandığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların kısa süre önce İstanbul'a getirdiği Can Armando Güner, Borussia Mönchengladbach tarafından Almanya'ya geri çağrılmıştı.

Can Armando Güner'in Galatasaray'a katılacağı tarihin belli olduğu iddia edildi.

Alman basınından Kicker'ın haberine göre; Galatasaray'ın Can Armando Güner ile anlaşma sağladığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ BİTİNCE İMZA

18 yaşındaki genç yıldız adayının, sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a imza atacağı kaydedildi.

Transferin ara transfer döneminde gerçekleşmesi için Galatasaray'ın Borussia Mönchengladbach'a 1 milyon euro ödeme yapması gerektiği ifade edildi.

Galatasaray'ın Can Armando Güner ile uzun vadeli bir sözleşme imzalayacağı vurgulandı.

YETİŞTİRME BEDELİ

Galatasaray'ın Can Armando Güner ile sözleşme imzalaması sonrası Borussia Mönchengladbach'a yetiştirme bedeli ödeyeceği aktarıldı.

Can Armando Güner, kısa süre önce İstanbul'a gelmişti ancak Borussia Mönchengladbach genç oyuncuyu yeniden Almanya'ya davet etmişti.

14 MAÇTA SÜRE ALDI

Can Armando Güner, bu sezon Borussia Mönchengladbach U19 Takımı'nda 14 maçta şans buldu. 18 yaşındaki futbolcu, bu müsabakalarda 4 gol attı ve 3 asist üretti.