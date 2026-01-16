Galatasaray’da Can Armando Güner için anlaşma tamam! İşte geliş tarihi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmayların transfer listesinde yer alan Can Armando Güner için dikkat çeken bir gelişme yaşandığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların kısa süre önce İstanbul'a getirdiği Can Armando Güner, Borussia Mönchengladbach tarafından Almanya'ya geri çağrılmıştı. Can Armando Güner'in Galatasaray'a katılacağı tarihin belli olduğu iddia edildi. Alman basınından Kicker'ın haberine göre; Galatasaray'ın Can Armando Güner ile anlaşma sağladığı belirtildi. SÖZLEŞMESİ BİTİNCE İMZA 18 yaşındaki genç yıldız adayının, sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a imza atacağı kaydedildi. Transferin ara transfer döneminde gerçekleşmesi için Galatasaray'ın Borussia Mönchengladbach'a 1 milyon euro ödeme yapması gerektiği ifade edildi. Galatasaray'ın Can Armando Güner ile uzun vadeli bir sözleşme imzalayacağı vurgulandı. YETİŞTİRME BEDELİ Galatasaray'ın Can Armando Güner ile sözleşme imzalaması sonrası Borussia Mönchengladbach'a yetiştirme bedeli ödeyeceği aktarıldı. Can Armando Güner, kısa süre önce İstanbul'a gelmişti ancak Borussia Mönchengladbach genç oyuncuyu yeniden Almanya'ya davet etmişti. 14 MAÇTA SÜRE ALDI Can Armando Güner, bu sezon Borussia Mönchengladbach U19 Takımı'nda 14 maçta şans buldu. 18 yaşındaki futbolcu, bu müsabakalarda 4 gol attı ve 3 asist üretti.