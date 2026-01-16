Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da Can Armando Güner için anlaşma tamam! İşte geliş tarihi

Galatasaray'da kurmayların uzun süredir transferi için uğraştığı Can Armando Güner için anlaşma sağladığı iddia edildi. Genç futbolcunun, Galatasaray'a katılacağı tarih belli oldu.

Giriş Tarihi: 16.01.2026 20:08 Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 20:10