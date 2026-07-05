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Galatasaray’da Davinson Sanchez’e yakın takip! Dev kulüp peşinde

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez'in dev kulübün radarında olduğu iddia edildi. Tecrübeli savunmacının geleceği konusunca çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

Giriş Tarihi: 05.07.2026 19:55 Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 19:56
Galatasaray’da Davinson Sanchez’e yakın takip! Dev kulüp peşinde

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da forma giyen Davinson Sanchez için hareketlilik devam ediyor.

Galatasaray’da Davinson Sanchez’e yakın takip! Dev kulüp peşinde

Sarı-kırmızılıların yıldızı, özellikle Dünya Kupası performansıyla dikkat çekti.

Galatasaray’da Davinson Sanchez’e yakın takip! Dev kulüp peşinde

Davinson Sanchez transferinde çarpıcı bir gelişme yaşandığı öne sürüldü.

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Galatasaray’da Davinson Sanchez’e yakın takip! Dev kulüp peşinde

COMO PEŞİNDEYDİ

Serie A ekibi Como'nun Davinson Sanchez'i radarına aldığı belirtiliyordu.

Galatasaray’da Davinson Sanchez’e yakın takip! Dev kulüp peşinde

Tutto Mercato'nun haberine göre; Davinson Sanchez için Inter'in de devreye girdiği aktarıldı.

Galatasaray’da Davinson Sanchez’e yakın takip! Dev kulüp peşinde

Inter'in Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez'in durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Galatasaray’da Davinson Sanchez’e yakın takip! Dev kulüp peşinde

DÜNYA KUPASI'NDA 4 MAÇTA OYNADI

Davinson Sanchez, Kolombiya'nın Dünya Kupası'nda oynadığı 4 maça ilk 11'de başladı ve hiç kenara gelmedi.

Galatasaray’da Davinson Sanchez’e yakın takip! Dev kulüp peşinde

30 yaşındaki stoperin, Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Galatasaray’da Davinson Sanchez’e yakın takip! Dev kulüp peşinde

Davinson Sanchez'in güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’da Davinson Sanchez’e yakın takip! Dev kulüp peşinde

Galatasaray, 2023-2024 sezonu başında Davinson Sanchez için 9 milyon 500 bin euroluk bonservis bedeli ödemişti.

Galatasaray’da Davinson Sanchez’e yakın takip! Dev kulüp peşinde

DEV TAKIMLARDA OYNADI

CD America'da futbola başlayan Davinson Sanchez daha sonra Nacional, Ajax ve Tottenham formaları giydi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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