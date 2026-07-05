Galatasaray’da Davinson Sanchez’e yakın takip! Dev kulüp peşinde

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da forma giyen Davinson Sanchez için hareketlilik devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yıldızı, özellikle Dünya Kupası performansıyla dikkat çekti. Davinson Sanchez transferinde çarpıcı bir gelişme yaşandığı öne sürüldü. COMO PEŞİNDEYDİ Serie A ekibi Como'nun Davinson Sanchez'i radarına aldığı belirtiliyordu. Tutto Mercato'nun haberine göre; Davinson Sanchez için Inter'in de devreye girdiği aktarıldı. Inter'in Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez'in durumunu yakından takip ettiği belirtildi. DÜNYA KUPASI'NDA 4 MAÇTA OYNADI Davinson Sanchez, Kolombiya'nın Dünya Kupası'nda oynadığı 4 maça ilk 11'de başladı ve hiç kenara gelmedi. 30 yaşındaki stoperin, Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Davinson Sanchez'in güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray, 2023-2024 sezonu başında Davinson Sanchez için 9 milyon 500 bin euroluk bonservis bedeli ödemişti. DEV TAKIMLARDA OYNADI CD America'da futbola başlayan Davinson Sanchez daha sonra Nacional, Ajax ve Tottenham formaları giydi.