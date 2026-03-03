Galatasaray’da dev transfer operasyonu! Okan Buruk telefonda görüştü

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı takımın bu doğrultuda hedefine tecrübeli orta sahayı aldığı kaydedildi. Galatasaray'da kurmayların, kariyerini İtalya'da sürdüren yıldız futbolcuya kanca attığı aktarıldı. Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'ın Juventus forması giyen Teun Koopmeiners ile ilgilendiği kaydedildi. OKAN BURUK GÖRÜŞTÜ Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 28 yaşındaki Hollandalı yıldız ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı. Okan Buruk'un Juventus'tan ayrılması beklenen Teun Koopmeiners'ı ikna ettiği ve planlarını anlattığı vurgulandı. Galatasaray kurmaylarının, sezon sonunda Teun Koopmeiners için harekete geçeceği ve şartlarını zorlayacağı belirtildi. OSIMHEN'İ DE ARAMIŞTI Galatasaray'da Okan Buruk'un Victor Osimhen transferinde de oyuncuyla görüştüğü ve ikna sürecinde etkili olduğu hatırlatıldı. Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlerde; Juventus'un Teun Koopmeiners için 30 milyon euroluk bonservis bedeli talep ettiği belirtilmişti. Teun Koopmeiners, bu sezon Juventus'ta 36 maça çıktı. 28 yaşındaki orta saha, bu süreçte 2 gol ve 1 asist üretti. SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK Teun Koopmeiners'ın Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Hollandalı yıldızın güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor. AZ Alkmaar altyapısında yetişen Teun Koopmeiners daha sonra Atalanta'da oynadı. Juventus, 2024-2025 sezonu başında Hollandalı oyuncu için 58 milyon 400 bin euroluk bonservis bedeli ödedi. Teun Koopmeiners, Hollanda Milli Takımı'nda 25 maçta şans buldu ve 3 kez rakip fileleri havalandırdı.