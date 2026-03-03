Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da dev transfer operasyonu! Okan Buruk telefonda görüştü

Galatasaray’da dev transfer operasyonu! Okan Buruk telefonda görüştü

Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un yıldız futbolcu ile telefonda görüştüğü öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 03.03.2026 17:39 Güncelleme Tarihi: 03.03.2026 17:40
Galatasaray’da dev transfer operasyonu! Okan Buruk telefonda görüştü

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı takımın bu doğrultuda hedefine tecrübeli orta sahayı aldığı kaydedildi.

Galatasaray’da dev transfer operasyonu! Okan Buruk telefonda görüştü

Galatasaray'da kurmayların, kariyerini İtalya'da sürdüren yıldız futbolcuya kanca attığı aktarıldı.

Galatasaray’da dev transfer operasyonu! Okan Buruk telefonda görüştü

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'ın Juventus forması giyen Teun Koopmeiners ile ilgilendiği kaydedildi.

Galatasaray’da dev transfer operasyonu! Okan Buruk telefonda görüştü

OKAN BURUK GÖRÜŞTÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 28 yaşındaki Hollandalı yıldız ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Galatasaray’da dev transfer operasyonu! Okan Buruk telefonda görüştü

Okan Buruk'un Juventus'tan ayrılması beklenen Teun Koopmeiners'ı ikna ettiği ve planlarını anlattığı vurgulandı.

Galatasaray’da dev transfer operasyonu! Okan Buruk telefonda görüştü

Galatasaray kurmaylarının, sezon sonunda Teun Koopmeiners için harekete geçeceği ve şartlarını zorlayacağı belirtildi.

Galatasaray’da dev transfer operasyonu! Okan Buruk telefonda görüştü

OSIMHEN'İ DE ARAMIŞTI

Galatasaray'da Okan Buruk'un Victor Osimhen transferinde de oyuncuyla görüştüğü ve ikna sürecinde etkili olduğu hatırlatıldı.

Galatasaray’da dev transfer operasyonu! Okan Buruk telefonda görüştü

Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlerde; Juventus'un Teun Koopmeiners için 30 milyon euroluk bonservis bedeli talep ettiği belirtilmişti.

Galatasaray’da dev transfer operasyonu! Okan Buruk telefonda görüştü

Teun Koopmeiners, bu sezon Juventus'ta 36 maça çıktı. 28 yaşındaki orta saha, bu süreçte 2 gol ve 1 asist üretti.

Galatasaray’da dev transfer operasyonu! Okan Buruk telefonda görüştü

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK

Teun Koopmeiners'ın Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Galatasaray’da dev transfer operasyonu! Okan Buruk telefonda görüştü

Hollandalı yıldızın güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’da dev transfer operasyonu! Okan Buruk telefonda görüştü

AZ Alkmaar altyapısında yetişen Teun Koopmeiners daha sonra Atalanta'da oynadı. Juventus, 2024-2025 sezonu başında Hollandalı oyuncu için 58 milyon 400 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.

Galatasaray’da dev transfer operasyonu! Okan Buruk telefonda görüştü

Teun Koopmeiners, Hollanda Milli Takımı'nda 25 maçta şans buldu ve 3 kez rakip fileleri havalandırdı.