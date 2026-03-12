Galatasaray’da Dursun Özbek’ten tarihi prim kararı! Müthiş rakam

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, İstanbul'da İngiliz devi Liverpool karşısında 1-0'lık skorla galip geldi. Galatasaray'ın galibiyeti Avrupa basınında geniş yer buldu. Galatasaray yönetiminin, Liverpool maçı sonrası çılgın bir prim kararı aldığı öğrenildi. OKAN BURUK'A TEZAHÜRAT Liverpool maçı sonrası soyunma odasında galibiyeti kutlayan futbolcular, 'Okan Buruk oley' şeklinde tempo tuttu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise dev maçın ardından takımı tebrik etmek için soyunma odasına gitti. Dursun Özbek'in soyunma odasında futbolculara 5 milyon euroluk prim sözü verdiği öğrenildi. 255 milyon 390 bin TL'lik prim sözünün ardından soyunma odasında coşkunun tavan yaptığı aktarıldı. UEFA'DAN 12.5 MİLYON EURO GELECEK Galatasaray, Liverpool'u elemesi durumunda UEFA'dan 12 milyon 500 bin euroluk bonus elde edecek. Galatasaray, zorlu mücadelenin rövanşını 18 Mart'ta Anfield Road'da oynayacak. Lemina'nın golüyle kazanan Galatasaraylı oyuncular, çarşamba günü oynanacak rövanşta turu geçerse tarihi bir prime hak kazanacak.