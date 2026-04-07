Galatasaray'da futbolculardan Mauro Icardi isyanı! 'Osimhenli oyunu arıyoruz'

Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maçta performansı eleştiri toplayan Mauro Icardi, takım arkadaşları tarafından da eleştirildi. Cimbom'un yıldızları, Victor Osimhen'in performansını arıyor.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 07.04.2026 07:20
Osimhen'in olmadığı bir maçta daha Galatasaray puan kaybederken yerine oynayan Mauro Icardi, Trabzon'da döküldü.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Hareketsiz kalan ve topla çok az buluşan Arjantinli yıldız, tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı.

Sarı-kırmızılı oyuncular da takım arkadaşları Icardi'nin performansından memnun değil.

Trabzonspor yenilgisinin ardından oyuncular aralarında durum değerlendirmesinde bulundu.

"ICARDI, OSIMHEN DEĞİL"

Sarı-kırmızılı futbolcular tarafından, "Osimhen'e çok alıştık. Osimhen sahada olduğunda önde baskı ve presle sonuç alıyoruz. Icardi, Osimhen değil ve Icardi ile aynı oyunu oynayamıyoruz. Icardi en önde olduğunda daha çok geri koşuyoruz ve Osimhenli oyunu arıyoruz" ifadelerini kullandı.

Nijeryalı golcünün yokluğuna rağmen aynı oyun planında ısrar eden teknik direktör Okan Buruk'un, Göztepe maçında yapacağı tercihler merak konusu.

OSIMHEN'İN DERBİYE YETİŞMESİ PLANLANIYOR

Liverpool maçında kolu kırılan tecrübeli golcünün, Fenerbahçe derbisine yetişmesi planlanıyor.

Icardi'nin oyun içindeki etkisizliği istatistiklere de yansıdı.

90 dakika sahada kalan Arjantinli, sadece 11 kez topla buluşurken ondan daha az topla buluşan isim 2 dakika süre alan ve 2 kez ayağına top gelen Ahmed Kutucu oldu.

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray'da 40 maça çıktı ve 15 gol ile 2 asist üretti.